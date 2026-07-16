Milli iradeye pranga vurulmak istenen hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Kahramanmaraş, kahramanlarını unutmadı. Şehirdeki resmi anma törenlerinin yanı sıra, vatan savunmasında en ön safta yer alan şehitlerin ailelerine ve gazilere yönelik özel ziyaret programları düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer liderliğindeki il protokolü, demokrasi kahramanlarının hanelerine misafir olarak devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını güçlü bir şekilde verdi.

Ziyaretlerin ilk ve en duygu yüklü duraklarından biri, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen hain bombalı saldırıda şehit düşen Kahramanmaraşlı Polis Memuru Niyazi Ergüven'in Türkoğlu ilçesindeki ailesi oldu.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit’in de yer aldığı geniş katılımlı heyet, şehidin ailesine bir kez daha taziyelerini iletti. Aziz şehidin gösterdiği kahramanlığın Türk milletinin hafızasından asla silinmeyeceği vurgulanırken, dualar okundu.

Protokol üyeleri, o karanlık gecede tanklara, helikopterlere ve bombalara karşı bedenlerini siper eden kahraman gazileri de unutmadı.

Gazi Polis Memuru Mücahit Türkoğlu: Vatanın ve milletin geleceği için büyük cesaret örneği gösteren gazi polis memuru Mücahit Türkoğlu ile de evinde samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Devlet erkanı, gösterdiği eşsiz cesaret için kendisine şükranlarını sundu.

Ziyaretlerin ardından anlamlı bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehit ailelerinin ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümünde, demokrasi şehidimiz Niyazi Ergüven’in kıymetli ailesini ve kahraman gazilerimizi ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Şehitlerimizin fedakârlıkları sayesinde bugün bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz.

Gazilerimizin gösterdiği cesaret ve kararlılık ise gelecek nesillere ilham veren eşsiz bir mirastır. Bizler, 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya ve şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."