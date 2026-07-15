Edinilen bilgiye göre, saat 13.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Döngel Mağarası'nda bir çocuğun düşerek yaralandığı ve bulunduğu noktada mahsur kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına AFAD'dan 11 personel ve 2 araç, jandarmadan 3 personel ve 1 araç ile sağlık ekiplerinden 3 personel ve 1 ambulans katıldı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen ortak arama kurtarma çalışmaları sonucunda, mağarada mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.