Hain darbe girişiminin üzerinden geçen tam 10 yılın ardından, canları pahasına milli iradeye sahip çıkan 253 demokrasi şehidimiz Kahramanmaraş’ta dualarla anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent genelindeki camilerde düzenlenen mevlid-i şerif ve hatm-i şerif programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Demokrasi şehitlerimizin aziz ruhlarına ithafen düzenlenen mevlid ve hatim programları Ulu Camii, Nakıp Camii, Duraklı Camii ve Beyazıtlı Camii'nde eş zamanlı olarak icra edildi.

Camileri dolduran yüzlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahiler eşliğinde o karanlık gecede can veren kahramanları rahmet, minnet ve şükran duygularıyla yad etti.

Anma programlarının ana merkezi olan tarihi Ulu Camii’ndeki mevlid programına katılım yoğun oldu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başta olmak üzere il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş omuz omuza saf tuttu. Okunan hatm-i şeriflerin duasının ardından eller, vatanın birliği, beraberliği ve tüm şehitlerimizin ruhu için semaya açıldı.

Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz ruhunun asla unutturulmayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün burada, bundan tam 10 yıl önce vatanımızın, demokrasimizin ve milli iradenin muhafazası uğruna canlarını feda eden 253 kahraman demokrasi şehidimizi dualarla yâd etmek için bir araya geldik. Aziz şehitlerimizin fedakârlığı sayesinde milletimiz bağımsızlığına sahip çıkmış, 15 Temmuz gecesi tarihe altın harflerle yazılan büyük bir direniş destanı ortaya koymuştur.

O gece milletimiz, hiçbir vesayet girişimine boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Bizlere düşen en önemli görev ise bu ruhu diri tutmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve gelecek nesillere 15 Temmuz'un anlamını doğru şekilde aktarmaktır."