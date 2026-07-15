Olay, 14 Temmuz 2026 günü saat 18.30 sıralarında Kahramanmaraş’ın Gazipaşa Mahallesi Gazneliler Caddesi üzerinde bulunan bir manavın önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Z.P., yeğeni olduğu öğrenilen C.K.’nin iş yerine gelerek kendisinden para istediğini, vermemesi üzerine bıçakla saldırdığını ve kasadan bir miktar parayı alarak uzaklaştığını iddia etti.

Olayın ardından hastaneye giderek darp ve yaralanmaya ilişkin rapor almak isteyen Z.P.’nin, hastanedeyken oğlu tarafından arandığı ve C.K.’nin yeniden iş yerine gelerek tabancayla ateş ettiği bilgisi verildi.

Silahlı saldırıda iş yerinde bulunan C.K. ve S.K. isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin araçla olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu şüpheli C.K. ve araç sahibi olduğu öğrenilen H.M.H., olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalandı.

Yaralılar S.K. ve C.K.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.