Başkan Gül; “15 Temmuz, milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı kutlu bir dirilişin adıdır. İrade Bizim, Vatan Bizim!”

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ve FETÖ’nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül 15 Temmuz’un; milletin birliğini, devletin kararlılığını ve Türkiye’nin bağımsızlık yürüyüşünü hedef alan hain bir saldırı olduğunu belirterek, “Ancak o gece, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur liderliği ve aziz milletimizin iman dolu yüreği sayesinde, hainler amaçlarına ulaşamamış; milletimizin iradesi zafer kazanmıştır. Milletimiz; İrade Bizim, Vatan Bizim!” demiştir.

“Milletimiz tanka, tüfeğe karşı imanıyla direnmiştir.”

AK Parti İl Başkanı Gül açıklamasında; 15 Temmuz gecesi yaşananlara da değinerek şu ifadelere yer verdi:

“O karanlık gece, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız, elinde sadece bayrağıyla meydanlara koştu. Tanklara, tüfeklere, uçaklara, helikopterlere karşı imanla, inançla, azimle direndi. 15 Temmuz, bu aziz milletin; vatan, millet, bayrak ve ezan söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini tüm dünyaya gösterdiği gecedir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben milletimin gücünün üzerinde bir güç tanımadım!” diyerek millet iradesini önceleyen liderliğiyle 15 Temmuz’un seyrinin değiştiğini belirten Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milyonlar meydanlara akın etti. O çağrı bir talimat değil, milletle kurulan gönül bağının ne denli güçlü olduğunun göstergesiydi. Liderinin arkasında dimdik duran bir millet, o gece Türkiye’nin kaderini değiştirdi” dedi.

“15 Temmuz ruhu, geleceğimizin teminatıdır.”

Başkan Gül; 15 Temmuz’un sadece bir geceyle sınırlı bir hadise olmadığını, aksine milletin hafızasında derin izler bırakan tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şu sözlere yer verdi: “15 Temmuz, milletin şahlanışı, devletin yeniden dirilişi ve milli iradenin hiçbir şekilde teslim alınamayacağının en somut örneğidir. AK Parti olarak, bu kutlu mirasa sahip çıkmak bizim için bir görev değil, bir vefa borcudur. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin mücadelesini yarım bırakmamak boynumuzun borcudur.”

“Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla hareket eden AK Parti’nin, 15 Temmuz’da gösterilen birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu tüm hizmetlerinin merkezine yerleştirdiğini ifade eden Gül; “Bu millete ihanet edenlerle mücadelemiz devam edecek. FETÖ dahil, her türlü terör yapılanmasına karşı kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. 15 Temmuz ruhu, geleceğimizin, Türkiye Yüzyılı’nın teminatıdır.” diye konuştu.

“Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız!”

İl Başkanı M.Burak Gül mesajının sonunda; 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla andıklarını belirterek şu sözlerle mesajını tamamladı:

“Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Gazilerimizin mücadelesini geleceğimizin pusulası yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi 15 Temmuz ruhunu yaşatmak üzere düzenlenecek anma programlarına katılmaya davet ediyorum. Unutmayalım: Türkiye geçilmez, millet eğilmez, al bayrağımız inmez!🇹🇷