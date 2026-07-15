TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte Kahramanmaraş’ta akademik taşlar yerinden oynuyor. Şehirdeki mükerrer akademik birimleri ortadan kaldırmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve Kahramanmaraş’ı bir savunma sanayii ve teknoloji üssü haline getirmek amacıyla hazırlanan dev reform paketi kabul edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile adını ve vizyonunu yenileyen İstiklal Üniversitesi arasındaki bu büyük geçiş süreci, yereldeki binlerce öğrenciyi, akademisyeni ve idari personeli yakından ilgilendiriyor.

İşte Kahramanmaraş için hazırlanan dev yapılanmanın tüm ayrıntıları:

Yeni İsim: "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"

Yapılan köklü değişiklikle birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin adı "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirildi. Üniversite, sosyal bilimler ağırlıklı yapısından tamamen sıyrılarak fen, mühendislik ve yüksek teknoloji odaklı bir ihtisas merkezi olacak.

TUSAŞ ile yürütülen havacılık ve uzay çalışmaları göz önünde bulundurularak üniversite bünyesinde devasa bir teknik altyapı kuruluyor. Yeni dönemde İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şu dinamik birimlerden oluşacak:

TUSAŞ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Yeni)

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (Yeni)

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Fen Fakültesi (Yeni)

Elbistan İşletme Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

5 Dev Fakülte ve 3 MYO Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) Bağlanıyor

İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin teknik bir yapıya bürünmesi nedeniyle, bünyesindeki diğer akademik birimlerin tamamı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) bünyesine devredildi. Bu sayede şehirdeki eğitim mükerrerliği ortadan kaldırılacak.

KSÜ bünyesine katılan fakülteler:

İslami İlimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İletişim Fakültesi

Turizm Fakültesi

KSÜ'ye bağlanan meslek yüksekokulları:

Elbistan Meslek Yüksekokulu

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Onikişubat Meslek Yüksekokulu

KSÜ bünyesindeki Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüleri kapatılarak yerine tek bir güçlü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü açılacak.

Öğrenciler ve Personel Mağdur Edilmeyecek: Geçiş Hükümleri Açıklandı

Kahramanmaraş’taki bu dev operasyon sırasında öğrencilerin ve akademisyenlerin mağdur edilmemesi için kanun teklifine kritik geçiş maddeleri eklendi:

Öğrenci Aktarımları Ne Zaman? Bağlantısı değişen fakültelerdeki öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla KSÜ bünyesindeki ilgili fakültelere aktarılacak.

Diploma Seçimi Öğrenciye Ait: Aktarılan öğrenciler mezun olurken, dilerlerse ilk kayıt yaptırdıkları üniversitenin adıyla (İstiklal Üniversitesi), dilerlerse de aktarıldıkları KSÜ adıyla diploma alabilecekler.

Personel Hakları Korunuyor: Devredilen ve adı değiştirilen birimlerde görev yapan tüm öğretim elemanları ve idari personel, kadroları ve kazanılmış özlük haklarıyla birlikte doğrudan KSÜ’ye atanmış sayılacak. Bütçe ödenekleri ve mevcut laboratuvar donanımları da KSÜ’ye devredilecek.

Elbistan’da Akademik Yapı Yeniden Şekilleniyor

Düzenlemeyle birlikte Elbistan ilçesindeki yükseköğretim yapısı da modernize ediliyor. İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Elbistan Mühendislik Fakültesi kapatılacak. Buradaki tüm öğretim elemanları, aynı üniversite bünyesinde kurulan Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne kaydırılacak.

Ayrıca Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO ile Elbistan MYO’da okuyan öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla KSÜ bünyesinde yeni kurulan Elbistan Meslek Yüksekokulu'na aktarılarak eğitimlerine devam edecek.

Kahramanmaraşlı Öğrencilere Tarihi Fırsat: Öğrenci Affı

Kanun teklifinin getirdiği genel düzenlemelerden biri olan öğrenci affı, KSÜ ve İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden daha önce ilişiği kesilmiş binlerce Kahramanmaraşlı genci de yakından ilgilendiriyor.

Terör, kasten öldürme ve yüz kızartıcı ağır suçlar hariç olmak üzere; her ne sebeple olursa olsun üniversitelerinden ilişiği kesilenler ya da kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar, yasanın çıkmasının ardından 4 ay içinde başvurarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler.