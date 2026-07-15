Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkisini Artırıyor

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş'ta 15-19 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Gündüz sıcaklıkları 37 ila 38 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları ise 23-24 derece seviyelerinde olacak.

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kentte bunaltıcı hava etkili olacak.

5 Günlük Kahramanmaraş Hava Durumu

Tarih En Düşük En Yüksek 15 Temmuz Çarşamba 23°C 38°C 16 Temmuz Perşembe 24°C 38°C 17 Temmuz Cuma 23°C 37°C 18 Temmuz Cumartesi 23°C 37°C 19 Temmuz Pazar 23°C 38°C

Nem Geceleri Zirve Yapacak

Sıcak havanın yanı sıra nem oranındaki değişim de dikkat çekiyor.

Gündüz en düşük nem yüzde 12-19

Gece saatlerinde ise yüzde 86-92 seviyelerine kadar çıkacak.

Bu durum özellikle sabah erken saatlerde ve gece bunaltıcı bir havanın hissedilmesine neden olacak.

Rüzgar Serinletmeye Yetmeyecek

Tahminlere göre rüzgarın saatte 13 ila 16 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisinin düşük kalacak olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın termometre değerlerinin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyor.

Ayrıca;

Bol su tüketilmesi,

Açık renkli ve ince kıyafetlerin tercih edilmesi,

Güneş altında uzun süre kalınmaması,

Tarım ve inşaat gibi açık alanda çalışanların tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor.

Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat!

Hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Güneşli ve sıcak havanın etkisini sürdüreceği Kahramanmaraş'ta özellikle piknik, tarla ve açık alan faaliyetleri planlayan vatandaşların yüksek sıcaklık nedeniyle dikkatli olması isteniyor.

Kentte önümüzdeki beş gün boyunca yaz mevsiminin en sıcak günlerinden bazılarının yaşanması bekleniyor.