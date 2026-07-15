15 Temmuz'un Kahramanları Unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Şeyh Adil Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar dualarla yad edildi.

Programda duygu dolu anlar yaşanırken, şehit aileleri de yalnız bırakılmadı.

Vali Ünlüer ve Protokolden Şehit Kabirlerine Karanfil

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Vali Ünlüer ile protokol üyeleri, program kapsamında şehit aileleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Anma programına kent protokolü geniş katılım sağladı.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

15 Temmuz Ruhu Yaşatılıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen anma etkinlikleriyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün taşıdığı anlam bir kez daha vurgulandı.

Şehitlikte gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve milli irade mesajları öne çıkarken, vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.