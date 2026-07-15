Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, vatanı için göğsünü siper eden kahramanların hikayeleri tazeliğini korumaya devam ediyor. 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıda şehadete yürüyen polis memuru Niyazi Ergüven, memleketi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki kabri başında hasret, minnet ve dualarla yad edildi.

Türkoğlu Şehitliği’nde Duygu Dolu Tören

Türkoğlu Şehitliği’nde düzenlenen anma programına şehidin ailesi başta olmak üzere; Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde, eller vatanın bölünmez bütünlüğü ve aziz şehitlerimizin ruhu için semaya açıldı. Yapılan duaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit Niyazi Ergüven'in mezarına karanfiller bıraktı.

Şehit Annesi Saadet Ergüven’e Anlamlı Ziyaret

Türkoğlu'ndaki resmi törenlerin ardından devletin şefkat eli şehit ailesinin yanındaydı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, şehit polis memuru Niyazi Ergüven'in annesi Saadet Ergüven’i evinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit annesinin acısı paylaşılırken, kahraman şehidimizin aziz hatırası bir kez daha hürmetle anıldı. Protokol üyeleri, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve onlara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Gazileri Evlerinde Ziyaret Edildi

Vali Ünlüer başkanlığındaki Kahramanmaraş heyeti, Türkoğlu programı kapsamında o karanlık gecede canlarını hiçe sayarak sokağa çıkan gazilerimizi de unutmadı.

Heyet sırasıyla; 15 Temmuz gazileri Hacı Demirci ve Serkan Yeşilay ile gazi polis memuru Mücahit Türkoğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde gazilerimize gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlıklar dolayısıyla tüm millet adına teşekkür edildi. Kahramanmaraş genelindeki 15 Temmuz anma programları, gazilere ve şehit ailelerine yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretlerle derin bir vefa örneğine dönüştü.