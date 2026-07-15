15 Temmuz Gecesi Saat Saat Neler Yaşandı?

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye, tarihinin en karanlık saldırılarından birine maruz kalırken; Kahramanmaraş halkı vatanına, bayrağına ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Cuma akşamı saat 19:00 sularında normal bir günü tamamlayıp evlerine dönen Maraşlılar, birkaç saat içinde tarihin en büyük direnişlerinden birinin öznesi olacaklarından habersizdi.

İşte o karanlık gecenin Kahramanmaraş’ta saat saat kırılma noktaları:

22:00 - 22:20 | İlk Kuşkular ve Gerçeğin Tokadı

Saatler 22:00’yi gösterdiğinde televizyon ekranlarında askerin Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kapattığı haberleri dönmeye başladı. İlk anlarda halk bunu olası bir bombalar saldırı tehdidine karşı "güvenlik tedbiri" olarak yorumladı. Ancak çok geçmeden, 22:20’de Ankara semalarında jetlerin alçak uçuş yaptığına dair son dakika haberleri ajanslara düşünce acı gerçek anlaşıldı: Bu hain bir darbe girişimiydi.

Basın Cephesinde Direniş: Aksu TV Kriz Masası ve TÜRKSAT Karartması

İstanbul ve Ankara’dan gelen kaygı verici haberlerin ardından Kahramanmaraş’ın gözü kulağı olan yerel basın organı Aksu TV hemen harekete geçti.

Kriz Masası Kuruldu: Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener ve Genel Müdür Cüneyt Beyit önderliğinde televizyon kanalının normal yayın akışı anında kesildi. Darbe girişimine yönelik anlık görüntüler ve sıcak gelişmeler ekrana taşındı.

TÜRKSAT Saldırısı: Takvimler 01:11 ’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de ekranlar bir anda karardı. FETÖ’cü hainlerin TÜRKSAT’a düzenlediği bombalı saldırı sonucu yayınlar 2 saat 42 dakika boyunca susturuldu.

Canlı Yayın Ekibi Hazırlandı: Aksu TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı, halkın sokaklardaki durumu görebilmesi ve panik havasının dağılması için canlı yayın ekibini sokağa sürdü. AK Parti İl Başkanlığı önündeki yoğunluktan dolayı ekip, yayını Valilik binası önünden gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitlerinin Kabirlerine Anlamlı Dokunuş İçeriği Görüntüle

23:00 - 00:25 | "Sokağa Çıkın" Çağrısı ve İlk Dalga

Saat 23:00’te Başbakan Binali Yıldırım’ın televizyondan bunun bir "kalkışma" olduğunu açıklamasının ardından, saat 23:10 itibarıyla Kahramanmaraşlılar kitleler halinde sokaklara dökülmeye başladı.

Saat 23:45’te darbeciler TRT binasını basıp zorla korsan bildiri okuturken, gecenin kırılma anı 00:25’te yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü bağlantıyla halkı meydanlara davet etmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta adeta yer yerinden oynadı.

01:00 - 02:00 | Trabzon Caddesi Doldu Taştı, İş Makineleri Barikat Oldu

Gece yarısından sonra Kahramanmaraş’ın kalbi olan Trabzon Caddesi tarihi bir kalabalığa sahne oldu. Tekbirler eşliğinde yürüyen binlerce vatandaş, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi önünde etten duvar ördü.

Belediyeden Lojistik Destek: Saat 01:00 sularında belediyenin tüm iş makineleri halkın emrine sunuldu. Kamyonlar ve kepçeler; Valilik, Askeriye ve Belediye binalarının önüne çekilerek olası askeri araç çıkışlarına karşı barikat yapıldı.

Askeriye Önünde Sıcak Saatler: Saat 02:00’de kışla önünde toplanan kalabalığı dağıtmak amacıyla askeriye içinden havaya 10-15 el ateş açıldı. Ancak Maraş halkı geri adım atmak yerine daha da kenetlendi ve kalabalık katlanarak arttı.

02:30 - 04:00 | Salalar Yükseldi

Saat 02:30’da minarelerden yükselen salalarla birlikte adeta yeni bir uyanış yaşandı. Mahallelerindeki camilerin önünde toplanan vatandaşlar, tekbirlerle Trabzon Caddesi’ne aktı. Ankara ve İstanbul’daki bombalama haberleri endişe yaratsa da kimse yerini terk etmedi.

Saat 03:00’ten itibaren darbecilerin püskürtüldüğü haberlerinin gelmesiyle birlikte meydanlardaki hüzün yerini coşkuya bıraktı. 03:30’da iş makineleri ve binlerce sivil araçla şehir turu atan Maraşlılar, dosta güven düşmana korku saldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 04:00’teki "Sokakları terk etmeyin" uyarısıyla birlikte vatan nöbetini sabaha kadar sürdüren Kahramanmaraş halkı, hainlerin kirli planlarını sarsılmaz iradesiyle yerle bir etti.