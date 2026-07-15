Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarının büyük bir özveriyle devam ettiğini ifade eden Kalkan, bu sürece katkı sunan tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, altyapı kuruluşlarına ve yüklenici firmalara teşekkür etti. Ancak bazı kazı çalışmalarında gerekli koordinasyon süreçleri işletilmeden yapılan müdahalelerin yeraltı elektrik şebekesine zarar verdiğini ve bunun tüketicilere doğrudan yansıdığını dile getirdi.

"Çözüm basit: Kazıdan önce güzergâh tespiti"

Kazı çalışmaları öncesinde şirketlerine yapılacak güzergâh tespit başvurusunun birçok sorunu önlediğini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Kazı öncesinde yapılacak güzergâh tespit başvurusu sonrasında ekiplerimiz kısa sürede sahaya ulaşarak yeraltı elektrik kablolarının konumunu belirliyor ve çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu süreç işletildiğinde hem çalışan güvenliği korunuyor hem de planlanmamış elektrik kesintilerinin önüne geçiliyor."

"Yeraltındaki kablolar, şehirlerin görünmeyen yaşam damarlarıdır"

Elektrik dağıtım şirketlerinin yalnızca enerji dağıtmakla değil, enerji arzının sürekliliğini sağlamakla da yükümlü olduğunu ifade eden Kalkan, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında kaliteli ve kesintisiz enerji sunmanın yasal sorumlulukları olduğunu belirtti.

"Yeraltındaki elektrik kabloları görünmüyor olabilir; ancak şehirlerimizin görünmeyen yaşam damarlarıdır. Bu hatlara verilen her zarar yalnızca şebekeyi değil, binlerce haneyi, iş yerini, sağlık kuruluşunu, okulu ve kamu hizmetlerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca kamu kaynaklarıyla oluşturulan enerji altyapısının yeniden onarılması ilave zaman ve maliyet gerektiriyor." dedi.

"Ortak hedefimiz kesintisiz enerji"

AKEDAŞ'ın tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Kalkan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Amacımız herhangi bir kurumu eleştirmek değil, ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Hepimiz aynı şehirlerde yaşıyor, aynı tüketicilere hizmet ediyoruz. Kazı çalışmaları öncesinde gerekli teknik koordinasyonun sağlanması, enerji altyapısının korunması ve ilgili süreçlerin eksiksiz uygulanması, tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Küçük bir koordinasyon, binlerce tüketicimizin elektrik kesintisi yaşamasını önleyebilir."