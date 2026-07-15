AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, NTV'de yayınlanan "15 Temmuz Özel" programında yaptığı değerlendirmelerde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yalnızca Türkiye'de yönetimi ele geçirmeye yönelik bir kalkışma olmadığını, aynı zamanda bölgesel ve küresel sonuçlar doğurabilecek bir işgal teşebbüsü niteliği taşıdığını ifade etti.

15 Temmuz gecesinde darbecilerin ihanetin en karanlık yüzünü sergilediğini belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet etmesiyle Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak tarihe geçen bir destan yazdığını söyledi.

"Milletimiz zaferin zirvesini yazdı"

"Darbe girişiminde bulunanların tavrı ihanetin dibi ise, aziz milletimizin ortaya koyduğu duruş da zaferin zirvesidir." ifadelerini kullanan Şahin, o gece yalnızca bir darbe girişiminin engellenmediğini, Türkiye'nin bağımsızlığına ve geleceğine yönelik büyük bir planın da boşa çıkarıldığını dile getirdi.

15 Temmuz'un yalnızca Türkiye ekseninde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Şahin, darbe girişiminin başarılı olması halinde Orta Doğu'daki dengelerin ve küresel gelişmelerin farklı bir yöne evrilebileceğini söyledi.

"Meydanlarda tek bayrak vardı"

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi devletine, Meclisine ve milli iradeye sahip çıktığını vurgulayan Şahin, meydanlarda siyasi parti ayrımı yaşanmadığını belirtti.

Vatandaşların parti bayrakları yerine Türk bayraklarıyla meydanları doldurduğunu ifade eden Şahin, "15 Temmuz gecesi verilen mücadele, siyasi kimliklerin değil, millet olma şuurunun mücadelesidir." dedi.

"Kontrollü darbe söylemleri direnişi gölgeliyor"

Muhalefet partilerinin 15 Temmuz konusunda daha net bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getiren Şahin, darbe girişimine yönelik ortaya atılan "kontrollü darbe" söylemlerini de eleştirdi.

Bu tür değerlendirmelerin milletin ortaya koyduğu büyük direnişi gölgelemeye çalıştığını ifade eden Şahin, milli iradeye sahip çıkmanın yalnızca anma programlarına katılmakla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

"FETÖ küresel odakların kullandığı bir yapıydı"

FETÖ'nün yıllarca devlet kurumlarına sızarak istihbarat örgütü mantığıyla hareket ettiğini belirten Şahin, örgütün yalnızca iç dinamiklerle açıklanamayacağını savundu.

"Mücadele kararlılıkla sürmeli"

15 Temmuz'da Türk milletinin darbe girişimini büyük bir kararlılıkla püskürttüğünü belirten Şahin, FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mücadelenin kesintisiz devam etmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, "Bu mücadele bitmiş değildir. Devletimizin ve milletimizin güvenliği için her zaman uyanık olmak zorundayız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.