Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı tüm yönleriyle ele alındı. Komisyon toplantısında, benzer olayların önüne geçebilmek için eğitim kurumlarında uygulanacak yeni güvenlik politikaları ve risk analizleri değerlendirildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından mevcut güvenlik sisteminin yeniden gözden geçirildiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Okul İçi Risk Analizi Sistemi Oluşturuldu

Kurtoğlu, daha önce yalnızca okul çevresine yönelik yapılan risk değerlendirmelerinin artık okul içini de kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışma kapsamında okulun fiziki yapısı, öğrenci sayısı, sosyal çevresi, güvenlik durumu ve okul içindeki risk faktörlerinin aynı sistem üzerinden analiz edildiğini belirten Kurtoğlu, yeni risk değerlendirmelerinin yüzde 75'inin tamamlandığını açıkladı.

Yeni eğitim öğretim yılına tüm okulların güncellenmiş risk analizleriyle başlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'taki Olay Komisyonun Gündeminde

Komisyon toplantısında Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıya ilişkin yürütülen idari süreç de gündeme geldi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiğini belirterek, ihmal veya kusur bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Müfettiş raporunun tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Öğretmenler İçin Güvenli İhbar Sistemi Önerisi

Toplantıda dikkat çeken önerilerden biri de rehber öğretmenlerin risk altındaki öğrencileri güvenli şekilde bildirebilmesine yönelik oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri, radikalleşme eğilimi veya şiddet riski taşıyan öğrencilerin öğretmenler tarafından anonim şekilde kolluk kuvvetlerine bildirilebileceği yeni bir sistem üzerinde çalışılmasını önerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mustafa Otrar ise mevcut mevzuatta ihbarda bulunan öğretmenleri koruyacak özel bir düzenleme bulunmadığını belirterek, bu konuda yasal güvence ihtiyacına dikkat çekti.

Dijital Riskler de Masaya Yatırıldı

Komisyonda çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı tehditler de değerlendirildi. Uzmanlar; siber zorbalık, dijital bağımlılık, şiddet içerikleri ve sosyal medya üzerinden gerçekleşen radikalleşmenin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek ailelerin dijital okuryazarlığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca çocuklara özel güvenli mobil hat uygulaması oluşturulması ve riskli durumların erken tespit edilmesine yönelik yeni mekanizmaların hayata geçirilmesi yönünde öneriler de gündeme geldi.

Komisyonda yapılan değerlendirmelerde, Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın benzer vakaların önlenmesi adına eğitim kurumlarında güvenlik, rehberlik ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.