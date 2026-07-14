Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük emekli aylığında artışı da içeren kanun teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması halinde zamlı emekli aylıkları temmuz ayından itibaren geçerli olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.