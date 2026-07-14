Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Soruşturmanın gizliliğine dikkat çeken Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonların sürdüğünü belirterek, ilk aşamada 22 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Bakan Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların inceleme sürecinde olduğunu ve elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini dile getirdi.

Haluk Levent Hakkında Açıklama

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu, kaçma girişimi iddiası üzerine pazar günü gözaltına alındığını açıkladı. Bu konuya ilişkin adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Yazıcıoğlu Soruşturmasına da Değindi

Bakan Gürlek, açıklamalarında Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya da değindi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirten Gürlek, yeni gözaltıların yapıldığını, gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerin de bulunduğunu söyledi. Ayrıca soruşturmadaki bazı şüphelilerin FETÖ ile iltisaklı olduğuna yönelik soruya da "Evet, var." yanıtını verdi.

Soruşturmalar Çok Yönlü Sürdürülüyor

Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamalarına göre hem Ahbap Derneği'ne yönelik mali incelemeler hem de Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki adli süreçler, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda çok yönlü olarak devam ediyor. Yetkililer, soruşturmaların seyrine ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.