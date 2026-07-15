Akaryakıtta "Tatil Freni" Bitti: Cuma Günü Çifte Zam Pompaya İniyor!

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt tabelalarını bir kez daha vurmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatil sürecine giren piyasalar, zam fırtınasına geçici bir mola verdirmişti. Ancak kulislerden gelen son bilgiler, tatil sonrasında sürücüleri oldukça zor günlerin beklediğini gösteriyor.

Benzin fiyatlarına yapılan son artışın ardından bu kez motorin ve benzin için çifte zam dalgası yolda.

Akaryakıt Zamları Hız Kesmiyor!

Enerji piyasasının nabzını tutan deneyimli gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden sürücülerin canını sıkacak o kulis bilgisini paylaştı. Normal şartlarda daha yüksek oranlarda beklenen artışın, resmi tatil engeline takıldığını belirten Aydilek, zammın cuma günü itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Yapılan son sızıntıya göre; cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 TL, benzine ise 1 TL düzeyinde yeni bir zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatları Neden Yükseliyor?

Peki, pompadaki bu durmak bilmeyen yükselişin arkasında ne var? Sektör temsilcileri, artışın iki ana nedeni olduğuna dikkat çekiyor:

Küresel Gerilim: ABD ile İran arasında tırmanan yeni askeri ve siyasi gerilimler, enerji koridorlarını doğrudan etkiledi. Brent Petrol Fiyatları: Küresel petrol piyasalarında yaşanan bu tansiyon nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı %0,78 değer kazanarak yeniden 85,39 dolar sınırına dayandı. WTI (ABD ham petrolü) ise 79,85 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

15 Temmuz İtibarıyla Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?

En son benzine yapılan 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde listeleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64,51 TL

Motorin (Motorin): 69,96 TL

LPG (Otogaz): 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 65,46 TL

Motorin: 71,07 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 65,75 TL

Motorin: 71,34 TL

LPG: 30,99 TL

Sürücüler Ne Yapmalı? Depoları Doldurma Zamanı mı?

Eğer kulislerde konuşulan motorine 3,90 TL ve benzine 1 TL seviyesindeki artış cuma günü hayata geçerse; Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı 75 TL sınırına dayanacak. Sektör temsilcileri, cuma günü öncesinde fiyat artışından etkilenmek istemeyen araç sahiplerinin depolarını kontrol etmelerini öneriyor.