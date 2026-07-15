Yeni Sezon Öncesi Güvenlik Hazırlıkları Hız Kazandı

Profesyonel ve amatör futbol liglerinde 2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala, müsabakaların güvenli ve huzurlu bir ortamda oynanabilmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlık ettiği toplantıda, sezon boyunca uygulanacak güvenlik planları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Maç Öncesi ve Sonrası Tedbirler Masaya Yatırıldı

Toplantının ana gündem maddeleri arasında stadyum çevresinde alınacak güvenlik önlemleri, maç öncesi ve sonrasında uygulanacak organizasyon planları ile taraftar güvenliği yer aldı.

İl bazında yapılacak hazırlıklar değerlendirilirken, her ilin kendi risk analizine göre güvenlik planlarını güncellemesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar Arası Koordinasyon Güçlendirilecek

Yeni sezonda emniyet birimleri, valilikler, spor kulüpleri, federasyon yetkilileri ve diğer ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda, olası güvenlik risklerinin önceden tespit edilmesi ve hızlı müdahale mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Hedef: Tribünlerde Fair Play Kültürü

Görüşmede yalnızca fiziki güvenlik önlemleri değil, tribünlerde sportmenlik anlayışının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

Yetkililer, futbolun dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun şekilde oynanması, taraftarların centilmence destek vermesi ve tribünlerde fair play kültürünün yaygınlaştırılması için yürütülecek projeleri değerlendirdi.

Yeni Sezon Güvenli ve Huzurlu Atmosferde Başlayacak

Toplantıda alınan kararların, 2026-2027 sezonunda hem profesyonel hem de amatör futbol karşılaşmalarında güvenliğin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, taraftarların müsabakaları güvenli, huzurlu ve sportmenlik ruhuna uygun bir atmosferde takip edebilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.