Çocuk Koruma Kanunu'nda Kritik Değişiklik

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında açıklamalarda bulundu.

Teklif kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenleme, özellikle kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanacak cezaları yeniden şekillendiriyor.

Hakim Yaş İndirimi Uygulamayabilecek

Yeni düzenlemeye göre hakim, her dosyayı kendi özel koşulları içinde değerlendirecek.

Karar verilirken;

Failin kastının ağırlığı,

Suçu işleme amacı ve saik,

Suçun işleniş biçimi,

Daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezası alıp almadığı

gibi kriterler dikkate alınacak.

Bu şartların oluştuğuna kanaat getirilmesi halinde hakim, yaş indirimi uygulamama yetkisini kullanabilecek.

Müebbet ve Ağırlaştırılmış Müebbet Verilebilecek

Teklif yasalaşırsa, belirlenen ağır suçları işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar için mevcut yaş indirimi zorunluluğu ortadan kalkabilecek. Böylece hakim, olayın niteliğine göre müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verebilecek.

Düzenleme Hangi Suçları Kapsıyor?

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, söz konusu değişikliğin tüm suçlar için geçerli olmayacağını vurguladı.

Teklif yalnızca;

Kasten öldürme,

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama

suçlarıyla sınırlı olacak.

Yeni düzenleme, çocuk yaşta işlenen ağır suçlara yönelik ceza sisteminin daha etkin hale getirilmesini amaçlıyor.