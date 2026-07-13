Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Temmuz'da Huzurevleri Mahallesi'nde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki özel bir hastaneye silahla ateş edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA