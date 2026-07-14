Türkiye, milli iradenin ve demokrasinin zaferi olan 15 Temmuz Destanı’nın 10’uncu yıl dönümünü anmaya hazırlanıyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla şekillenen anma programları; Ankara ve İstanbul merkezli olmak üzere 81 ilin tamamında geniş kapsamlı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Fotoğraf sergilerinden dijital deneyim alanlarına, görkemli ışık gösterilerinden anma yürüyüşlerine kadar pek çok hafıza projesi, demokrasi bilincini yeni nesillere aktarmak üzere vatandaşlarla buluşacak.

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde Dev Buluşma

Anma programlarının başkentteki ana merkezi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan Başkent Millet Bahçesi olacak. Yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen bu dev buluşmada, aziz şehitlerimiz rahmetle yâd edilirken gazilerimize duyulan minnet bir kez daha haykırılacak. Ortak hafızayı canlı tutacak etkinliklerle milli irade vurgusu en güçlü şekilde yapılacak.

Raylarda ve Havalimanlarında Demokrasi Mesajı

Demokrasi ruhu bu yıl sadece meydanlarda değil, ulaşım ağlarında da yaşatılacak:

Demokrasi Trenleri Yollarda: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı 10 özel tren , hafta boyunca farklı güzergahlarda sefer yaparak milyonlarca yolcuya o geceyi ve milli birliği anlatan görselleri ulaştıracak.

Havalimanlarında Fotoğraf Sergisi: Esenboğa, İstanbul, Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Gaziantep havalimanlarında açılacak olan “Hafıza ve Hatıra: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi”, yerli ve yabancı yolculara milletin gösterdiği şanlı direnişi fotoğraflarla anlatacak.

İstanbul’da Duygu Dolu Hafıza Projeleri: "Sessiz Tanıklık" ve "Hatıra Ağacı"

İstanbul, 10. yıl dönümünde oldukça duygusal ve etkileşimli projelere ev sahipliği yapacak.

Sessiz Tanıklık Enstalasyonu: Üsküdar Meydanı’nda açılacak olan alanda, darbe girişiminde şehit düşen 253 kahramanımız adına birer Türk bayrağı yükselecek. Bayrakların yanında şehitlerimizin isim, doğum tarihi ve memleket bilgileri yer alacak.

Hatıra Ağacı Deneyim Alanı: Üsküdar ve Taksim Meydanları’nda kurulacak dokunmatik ekranlar sayesinde vatandaşlar, şehitlerimize yönelik duygu ve mesajlarını paylaşarak ortak dijital hafızanın birer parçası haline gelecek.

Kızılay'da Dijital Zaman Tüneli ve Şehitler Köprüsü'nde Büyük Yürüyüş

Ankara Kızılay Meydanı’nda kurulacak olan Dijital Zaman Tüneli, ses ve ışık teknolojileriyle ziyaretçileri darbe gecesinden milli iradenin zaferine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Bu alanda ayrıca Türkiye’nin son 10 yılda savunma sanayii ve teknolojide katettiği dev mesafeler de sergilenecek.

İstanbul’da ise mücadelenin simge noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dev bir anma yürüyüşüne sahne olacak. Yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla Zincirlikuyu’dan başlayacak olan Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, köprüdeki şehitlikte son bulacak.

Boğaz'da Gökyüzü Aydınlanacak: 1500 Dronlu Görkemli Şölen

İstanbul Boğazı, 15 Temmuz akşamı unutulmaz bir görsel şölene tanıklık edecek. Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde gerçekleştirilecek mapping (ışık boyama) gösterilerinin ardından, saat 22.15’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tam 1.500 dron ile muazzam bir ışık gösterisi yapılacak. Dronlar gökyüzünde Türk bayrağını ve “İrade Bizim, Zafer Bizim” mesajını canlandıracak.

81 İlde Anma Çadırları ve 10. Yıl Özel Rozeti

Etkinlikler kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde kurulacak olan "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Çadırları"nda vatandaşlara dijital içerikler sunulacak. Ayrıca tüm etkinliklerde, Gölbaşı’nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti vatandaşlara hatıra olarak dağıtılacak.