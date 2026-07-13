Türkiye, enerji ihtiyacını kendi sınırları içerisindeki yerli ve milli kaynaklarla karşılama yolunda vites büyüterek uluslararası arenada dev iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl TPAO, Texas merkezli TransAtlantic Petroleum ve Oklahoma merkezli Continental Resources arasında imzalanan ortak girişim anlaşmasının ardından, Diyarbakır ve Trakya havzalarındaki konvansiyonel olmayan (kayaç içi) enerji kaynaklarını geliştirme çalışmalarında yeni bir döneme girildi.

Günlük 250 Bin Varil Petrol ve 25 Milyon Metreküp Gaz Potansiyeli

Projenin küresel ölçekteki önemine dikkat çeken TransAtlantic Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Malone Mitchell, Diyarbakır Havzası’nın uzun vadeli potansiyeline dair çarpıcı rakamlar paylaştı. Türkiye’nin günlük ortalama petrol tüketiminin 1 milyon varil seviyesinde olduğunu hatırlatan Mitchell, bu havzanın tek başına ülkenin petrol ihtiyacının 4'te 1'ini (yüzde 25) karşılayabilecek bir kapasitede olduğunu öngördüklerini belirtti.

Mitchell, doğalgaz tarafında ise günlük 25 ila 50 milyon metreküp arasında bir üretime ulaşılabileceğini ve bu miktarın Türkiye'nin iç talebinin çok önemli bir kısmını sırtlayacağını müjdeledi.

5 Yılda 25 Dev Sondaj Kulesi Sahaya İniyor

Diyarbakır ve Trakya havzalarında 18 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve bölgenin jeolojik yapısına son derece hakim olduklarını belirten ABD'li iş insanı, önümüzdeki 5 yıllık süreçte sahaya 25 yeni sondaj kulesi indirmeyi planladıklarını açıkladı.

"Türkiye, Yatırımcıların Güvenebileceği Bir İstikrar Sunuyor"

Küresel enerji koridorlarındaki jeopolitik değişimlerin coğrafi konumu sebebiyle Türkiye’nin önemini her geçen gün artırdığını söyleyen Mitchell, uluslararası enerji şirketlerinin artık sadece kaynak büyüklüğüne değil, ülkelerin sunduğu güven ortamına baktığını aktardı. Mitchell, "Türkiye belki bazı ülkeler kadar büyük enerji kaynaklarına sahip değil ancak yatırımcıların güvenebileceği bir istikrar ve öngörülebilirlik sunuyor" diyerek diğer ABD'li şirketlere de Türkiye’yi bir merkez olarak kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

"TPAO İle Ortaklığımız Dünya Çapındaki En Önemli Fırsatımız"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile yürüttükleri stratejik iş birliğini şirket tarihinin en önemli ilişkisi olarak nitelendiren Mitchell, bu projede başarılı olmak için dünya genelindeki diğer faaliyetlerini bir noktaya kadar sınırladıklarını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da daha önce "Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan anlaşma" olarak tanımladığı bu dev ortaklık, en güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülürken, aynı zamanda yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferine de büyük katkı sağlayacak.