Türkiye, terör örgütlerinin finansal damarlarını kesmeye yönelik adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan kritik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Bakanlık, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebepler bulunan FETÖ/PDY ve DHKP/C bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisindeki tüm mal varlıklarının bloke edilmesine karar verdi.

İşte Mal Varlığı Dondurulan FETÖ/PDY Bağlantılı İsimler ve Şirketler

Yayımlanan karara göre, FETÖ/PDY terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlenen 3 gerçek kişi ile yurt dışı merkezli 3 tüzel kişinin (dernek/kuruluş) Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Gerçek Kişiler:

Hilal Kalyoncu

Celil Kalyoncu

Doğan Ertuğrul

Tüzel Kişiler (Kuruluşlar):

Kalyon Inc.

International Journalists Association eV.

Free Journalists Association

DHKP/C Bağlantılı 3 İsme de Kilit Vuruldu

Bakanlık tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu saptanan ve terörün finansmanı suçuna karıştığı yönünde güçlü şüpheler barındıran 3 ismin daha mal varlıklarına el konuldu.

Mal varlığı dondurulan DHKP/C bağlantılı isimler şunlar:

Ali Ercan Gökoğlu

Zeliha Koyupinar

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Bir İsim Hakkındaki Karar İse Kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer önemli gelişme ise "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı" oldu.

6415 sayılı Kanun kapsamında daha önce hakkında kısıtlama kararı bulunan Suriye uyruklu Omar Alwaki'nin, mal varlığının dondurulmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle hakkındaki bloke kararı resmen kaldırıldı.

Terörün finansmanına yönelik operasyonların ve mali denetimlerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde titizlikle devam edeceği bildirildi.