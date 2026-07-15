Türkiye'nin en aktif yardım derneklerinden biri olan Ahbap bünyesinde toplandığı belirtilen bağışların, şüpheli şahısların ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturmada; Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi heyetinin hazırladığı mali inceleme raporları dosyadaki yerini aldı. Raporlardaki iddialar ve ortaya çıkan rakamların büyüklüğü kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Berkant Acil ve "Koşan Adam" Şirketinin Milyonluk Hesap Hareketleri

Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından hazırlanan görüş raporuna göre, ünlü sanatçı ve dernek kurucusu Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil’in ticari faaliyetleri mercek altına alındı.

Yüz Milyonlarca Liralık Trafik: Acil'in sahibi olduğu "Koşan Adam Müzik Yapım" ve "Koşan Trade" şirketlerinin 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki hesaplarında olağan dışı, yüz milyonlarca liralık para giriş ve çıkışları saptandı.

Şüpheli Nakit Yatırma İşlemleri: Berkant Acil’in kişisel banka hesaplarına çok yüksek tutarlarda nakit para yatırıldığı; sadece 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında bu hesaplara toplam 97,3 milyon TL nakit girişinin yapıldığı raporda belgelendi.

Resmi Görevi Olmayan Yeliz Kaya Üzerinden Milyarlık İşlem Hacmi!

Soruşturmanın en dikkat çeken figürlerinden biri de şüpheli Yeliz Kaya oldu. VDK raporunda yer alan tespitlere göre:

Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde hiçbir resmi görevi ya da unvanı bulunmuyor.

Buna rağmen, 2025 ve 2026 yıllarında Ahbap Lojistik adına tam 100 adet tapu işlemini bizzat yürüttüğü belirlendi.

Kaya’nın hesap hareketlerindeki işlem hacmi ise dudak uçuklattı: 2024 yılında 5 milyar TL, 2025 yılında 10 milyar TL ve 2026 yılında ise 4 milyar TL seviyesinde devasa bir finansal hacme ulaştığı saptandı.

Ayrıca, Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te Berkant Acil'in hesabına gönderilen 1,5 milyon doların, hemen ertesi gün tekrar Kaya’nın hesabına iade edildiği para transferi trafiğiyle kanıtlandı.

Belediyeler, "Paravan Şirketler" ve Şile Bezi Festivali İddiası

Bilirkişi heyetinin hazırladığı teknik raporda ise belediyelerden alınan organizasyon hak edişlerinin izlediği yol haritası deşifre edildi.

"Köse Ailesi Kasa, Sur Müzik Paravan Şirket!" Raporda, belediyelerin düzenlediği etkinlikler karşılığında "Sur Müzik" adlı şirkete ödediği paraların büyük kısmının ardışık transferlerle farklı şahıs hesaplarına aktarıldığı, buralardan da Mehmet Sait Köse ile Berkant Acil’in hesaplarına geri döndüğü iddia edildi. Mehmet Sait Köse'nin hesabının kaynağı belirsiz paraların toplandığı bir "havuz hesap" işlevi gördüğü belirtildi.

Bilirkişi incelemesine göre Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesinde usulsüzlük yapıldığı değerlendirildi. İhaleyi resmiyette Sur Müzik almış görünmesine rağmen, organizasyonun fiilen Berkant Acil’e ait Koşan Adam firması tarafından yürütüldüğü ve gerçekte alınmayan hizmetler için sahte faturalar kesilerek maliyetlerin bilerek yüksek gösterildiği iddia edildi.

"Dernek Paraları Haluk Levent'in Kişisel İhtiyaçlarına Harcandı" İddiası

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün hazırladığı araştırma raporu ise dernek içindeki iç harcamalara ışık tuttu. Raporda şu ifadelere yer verildi:

Şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner'in hesaplarına "Ahbap" açıklamasıyla sürekli para gönderildiği tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde bu transferleri "harçlık" olarak nitelendirdi.

En çarpıcı iddia ise dernek şoförüne gönderilen paralar hakkında oldu. Şoförün hesap hareketleri incelendiğinde, bu paraların Haluk Levent'in kişisel harcamaları ve özel ihtiyaçları için kullanıldığı yönünde beyanlar olduğu rapora yansıdı.

190 Milyon Liralık Bahis ve Bildirilmeyen Milyon Dolarlık Yurt Dışı Yardımları

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) geniş kapsamlı analizinde ise şüphelilerin gelir düzeyleriyle tamamen uyumsuz işlem hacimleri raporlandı.

Şüpheli Alper Çelik’in hesabında 1,5 milyar TL , Zafer Yay’ın hesabında 3 milyar TL ve Emrah Gödeliner’in hesabında ise yaklaşık 2 milyar TL seviyesinde işlem hacmi bulundu.

Şüpheli Alper Çelik'in yasal bahis siteleri üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis oynadığı ve bu paranın tamamını kaybettiği belirlendi.

Milyonluk Döviz Yardımları Bildirilmemiş: MASAK raporunun derneğe ilişkin kısmında ise Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından toplam 1,3 milyon euro ve 3 milyon dolar tutarında dış yardım aldığı, ancak bu yardımlara ilişkin yasal makamlara gerekli bildirimlerin yapılmadığı ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmadığı saptandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bu ağır bulgular, davanın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte değerlendirilirken, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla ilgili de yeni adımların atılması bekleniyor.