Sürdürülebilir şehircilik ve çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, doğaya duyarlı tüm vatandaşları ortak bir sorumlulukta buluşturuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek olan etkinlik, doğaseverleri ve çevre gönüllülerini bir araya getirecek.

Hedef: Gelecek Nesillere Daha Temiz Bir Kahramanmaraş

Gelecek nesillere daha yeşil, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakma vizyonuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikle çevre bilincini toplumun her kesimine yaymayı hedefliyor.

Gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek örnek sosyal sorumluluk projesi kapsamında:

Tarih: 18 Temmuz Cumartesi

Saat: 10.00 – 12.00 arası

Yer: Şairler Tepesi Mevkii

Belediye ekipleri ve çevre gönüllüleri, belirlenen saatlerde sahaya inerek Şairler Tepesi ve çevresinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirecek.

Amaç Sadece Temizlik Değil, Farkındalık Oluşturmak!

Etkinlikle birlikte yalnızca fiziksel bir çevre temizliği yapılması değil; aynı zamanda doğal alanların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve bireysel çevre bilincinin artırılması noktasında toplumsal bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Büyükşehir’den Anlamlı Davet: "Doğamızı Birlikte Koruyalım"

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, çevreyi korumanın her vatandaşın asli görevi olduğunu hatırlatarak tüm Kahramanmaraşlıları bu anlamlı etkinliğe davet etti.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor!

Etkinliğe katılarak doğaya nefes olmak ve temizlik seferberliğinde yer almak isteyen vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başvuru Ekranı üzerinden çevrimiçi form doldurarak kayıt yaptırabiliyor.