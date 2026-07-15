Uyku Apnesinde Robotik Cerrahi Öne Çıkıyor

Orta ve ağır düzeyde pozisyonel uyku apnesi ile ağız içi ve gırtlak tümörlerinin tedavisinde kullanılan robotik cerrahi, son yıllarda kulak burun boğaz alanında dikkat çeken yöntemlerden biri haline geldi.

Anatolia Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Akdağ, robotik cerrahinin özellikle dil kökü kaynaklı hava yolu tıkanıklıklarının tedavisinde önemli kolaylık sağladığını belirtti.

İlk Adım Detaylı Uyku Analizi

Uyku sırasında horlama ve nefes durması şikayetleriyle başvuran hastalar öncelikle ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinden geçiriliyor.

Muayenenin ardından üst solunum yolları endoskopik olarak incelenirken, daha önce uyku testi yaptırmamış hastalara polisomnografi uygulanıyor. Gece boyunca gerçekleştirilen bu test sayesinde nefes durmaları, oksijen seviyesi ve uyku kalitesi ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.

Elde edilen sonuçlara göre hastaya en uygun tedavi yöntemi belirleniyor.

Maske Tedavisini Kullanamayanlar İçin Alternatif

Uzmanlar, ağır uyku apnesinde ilk tercih edilen yöntemin sürekli pozitif hava yolu basıncı sağlayan maske tedavisi olduğunu vurguluyor.

Ancak bazı hastaların bu cihazı düzenli kullanamaması nedeniyle cerrahi tedavi seçenekleri gündeme geliyor.

Özellikle dil kökü bölgesindeki büyümeye bağlı hava yolu daralması bulunan hastalarda robotik cerrahi etkili bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Boyunda Kesi Olmadan Ameliyat Yapılıyor

Robotik cerrahide kullanılan Da Vinci sistemi sayesinde operasyon tamamen ağız içinden gerçekleştiriliyor.

Bu yöntemle boyunda herhangi bir kesi açılmadan yüksek çözünürlüklü kamera ve mikro cerrahi aletleri kullanılarak problemli bölgeye ulaşılıyor.

Cerrah, üç boyutlu görüntü desteği sayesinde dar alanlarda bile yüksek hassasiyetle işlem yapabiliyor.

Kanama ve Ödem Daha Az Oluyor

Robotik cerrahinin en önemli avantajlarından biri çevre dokuların daha iyi korunması.

Yüksek manevra kabiliyeti sağlayan sistem sayesinde yalnızca hastalıklı doku hedef alınırken, sağlıklı dokular mümkün olduğunca korunuyor.

Bu durum ameliyat sonrası;

Daha az kanama,

Daha az ödem,

Daha düşük ağrı,

Daha hızlı iyileşme

gibi önemli avantajlar sağlıyor.

Robot Cerrahın Yerine Karar Vermiyor

Robotik sistemin yapay zekâ destekli bazı özelliklere sahip olmasına rağmen ameliyatı kendi başına gerçekleştirmediğini belirten uzmanlar, tüm kontrolün cerrahta olduğunu vurguluyor.

Sistem, cerrahın el hareketlerini milimetrik hassasiyetle aktarırken olası el titremelerini filtreliyor ve istemsiz hareketleri engelleyerek güvenli bir operasyon ortamı oluşturuyor.

Uyku Kalitesi ve Yaşam Konforu Artabiliyor

Dil kökü kaynaklı hava yolu tıkanıklığının giderilmesiyle birlikte gece boyunca yaşanan nefes durmaları azalabiliyor.

Bunun sonucunda hastalarda;

Daha kaliteli uyku,

Sabah dinç uyanma,

Gün içindeki uyku halinin azalması,

Konsantrasyonun artması,

Oksijen seviyesinin düzelmesi

gibi olumlu sonuçlar görülebiliyor.

Robotik Cerrahi KBB'nin Bugünü Haline Geldi

Uzmanlara göre robotik cerrahi yalnızca geleceğin teknolojisi değil, kulak burun boğaz cerrahisinde günümüzde aktif olarak kullanılan modern tedavi yöntemlerinden biri.

Gelişmiş görüntüleme sistemi, yüksek hassasiyetli cerrahi imkânı ve hasta konforunu artıran özellikleri sayesinde robotik cerrahinin kullanım alanı her geçen yıl genişlemeye devam ediyor.