Sağlık alanında önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Tıbbi Bitki Çayları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle tıbbi amaçla kullanılan bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve satışı yeniden düzenlendi.

Buna göre tıbbi bitki çayları artık yalnızca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsatlandırılacak ve sadece eczaneler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.

Tıbbi Bitki Çayları Artık Sadece Eczanelerde Satılacak

Yeni yönetmelikle birlikte tedavi amacı taşıyan tıbbi bitki çayları market, aktar ve benzeri satış noktalarından ayrıldı.

Bu ürünler;

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak,

Eczaneler aracılığıyla satışa sunulacak,

Karekod sistemiyle Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kaydedilecek,

Üretimden eczaneye kadar tüm süreç elektronik olarak takip edilecek.

Eksiksiz yapılan ruhsat başvuruları ise en geç 90 gün içerisinde sonuçlandırılacak.

Marketlerde Satılan Bitki Çayları Yasaklanmadı

Yönetmelik, vatandaşların sıkça tükettiği bitki ve meyve çaylarını kapsamıyor. Gıda amacıyla tüketilen papatya, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu ve benzeri bitki çaylarının Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı kapsamında marketlerde, aktarlarda ve diğer satış noktalarında satışı devam edecek.

Düzenleme yalnızca tedavi amacıyla kullanılan ve sağlık beyanı bulunan tıbbi bitki çaylarını kapsıyor.

Uzman Şartı Getirildi

Yeni düzenlemeyle ruhsat alacak kişi ve firmalar için de önemli kriterler belirlendi.

Buna göre;

Ruhsat başvurusu yapacak gerçek kişilerin ilgili lisans programlarından mezun olması gerekecek.

Şirketlerin alanında uzman personel çalıştırması zorunlu olacak.

Ürünlere ilişkin kalite, güvenlik ve etkinlik raporları yalnızca uzman kişiler tarafından hazırlanabilecek.



Ambalajlarda Bilimsel Bilgilendirme Zorunlu

Yeni yönetmelikle birlikte ürün ambalajlarında;

Bitkinin Türkçe ve Latince adı,

İçeriğindeki miktarlar,

Kullanım bilgileri,

Uyarılar

standart hale getirilecek.