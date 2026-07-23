Türkiye'de kene vakaları ölümcül sonuçlar doğurmaya devam ederken, ekosistemi korumak ve kene popülasyonunu dizginlemek amacıyla doğaya sülün salımı gibi biyolojik mücadele yöntemleri devreye sokuluyor.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gökköy'de yaşayan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk, yaklaşık bir hafta önce vücuduna kene tutunması sonucu rahatsızlandı. Sırasıyla Almus Devlet Hastanesi, Tokat'taki hastane ve son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Öztürk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesinin memleketi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Yaşanan bu acı kayıpların önüne geçmek ve zararlılarla biyolojik olarak mücadele etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul Bölge Müdürlüğü önemli bir adım attı. Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda kuluçka sürecinden geçirilip özel bakımlarla büyütülen ve uçma kabiliyeti kazandırılan yüzlerce sülün, Büyükada'da doğaya salındı.

Biyolojik Dengeye Destek: Doğal beslenme alışkanlıkları sayesinde sülünlerin; hem kene hem de tarım alanlarına büyük zarar veren kahverengi kokarca popülasyonunu dengeleyerek ekosisteme ve halk sağlığına katkı sağlaması hedefleniyor.