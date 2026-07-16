Ergenlik dönemi; merak duygusu, arkadaş çevresi, sosyal medya platformlarındaki gizli tütün özendirmeleri ve elektronik sigara gibi yeni nesil nikotin ürünlerine kolay erişim nedeniyle bağımlılık riskinin en yüksek olduğu evre olarak dikkat çekiyor. Erken yaşta nikotine maruz kalmak genç beyinlerde dikkat, öğrenme, hafıza ve dürtü kontrolünü kalıcı olarak bozarken, ilerleyen yaşlarda diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçiş riskini de artırıyor.

Bu tehlikeli gidişata "dur" demek isteyen Sağlık Bakanlığı, tüm bağımlılıkla mücadele politikalarının temelini oluşturacak "Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri"ni resmen devreye soktu.

Gençlerin Dünyasına Uygun "Çoklu Disiplin" Yaklaşımı

18 yaş altı bireylerin biyolojik ve psikososyal gelişim süreçleri yetişkinlerden tamamen farklılık gösteriyor. Bu sebeple Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri'nde sıradan bir danışmanlığın ötesinde, gençlerin dünyasına hitap eden özel metotlar kullanılacak.

Aile Katılımı: Tedavi süreçlerinde aileler aktif birer destek mekanizması olarak konumlandırılacak.

Motivasyonel Görüşmeler: Gençlerin kendi iradeleriyle bağımlılıktan uzaklaşmalarını sağlayacak özel terapi yöntemleri uygulanacak. Kaslarınız Kaç Yaşında? Sağlık Bakanlığı Türkiye Genelinde Yeni Kampanya Başlattı İçeriği Görüntüle

Uzman Desteği: İhtiyaç duyulduğu her an çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları devreye girerek koordineli bir tedavi planı yürütecek.

İlk Etapta 6 İlde 7 Merkez Kapılarını Açtı

Haziran 2026 itibarıyla pilot olarak hasta kabulüne başlayan bu özel poliklinikler, ilk aşamada Türkiye genelinde Ağrı, Ankara, Bursa, Çanakkale, Çorum ve Kütahya olmak üzere toplam 6 ildeki 7 merkezde faaliyet yürütüyor.

Bakanlık, görev yapacak hekimler için özel bir rehber hazırlarken; nihai hedefin bu hizmeti kısa sürede yaygınlaştırarak 81 ilin tamamında gençlerin erişimine sunmak olduğunu bildirdi.

Türkiye Genelinde Poliklinik Sayısı 1600'e Ulaştı

Gençlere yönelik bu yeni hamlenin yanı sıra Sağlık Bakanlığı genel tütün mücadelesini de aralıksız sürdürüyor. Temmuz 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde her yaş grubundan vatandaşa ücretsiz destek sunan sigara bırakma polikliniklerinin toplam sayısı 1600'e yükselmiş durumda. Yeni açılan adolesan merkezleriyle birlikte, sağlıklı nesiller yetiştirme hedefinde çok daha güçlü bir adım atılmış oldu.