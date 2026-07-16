Kahramanmaraş dahil 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, internet üzerinden vatandaşları sahte sitelerle tuzaklarına düşüren nitelikli dolandırıcılık şebekesine ağır bir darbe indirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet üzerinden sahte ürün satışı yapan şüphelileri adım adım izledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun Kahramanmaraş ayağı için de düğmeye basıldı.

Hesaplarındaki Para Akışı Dudak Uçuklattı

Siber polisi tarafından yapılan detaylı teknik analizler sonucunda, dolandırıcılık şebekesi üyesi olan 8 şüpheliye ait banka ve kripto hesaplarında dönen para trafiği mercek altına alındı. Şüphelilerin hesaplarında kısa süre içinde tam 87 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. Vatandaşların ucuz ürün alma ümidini suistimal eden çetenin haksız kazancı dudak uçuklattı.

Kahramanmaraş’ta Şafak Vakti Eş Zamanlı Baskınlar

Gerekli delillerin toplanmasının ardından siber polisleri; Samsun merkezli olmak üzere Kahramanmaraş, Mersin, Adana ve Şanlıurfa'da önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında Kahramanmaraş'taki adreslerde de arama ve gözaltı işlemleri yapıldı. 5 il genelinde toplam 6 zanlı gözaltına alınırken, şebeke üyesi 1 şüphelinin ise zaten başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari durumdaki son şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Şüphelilerin Kabarık Sicili Dikkat Çekti

Kahramanmaraş ve diğer illerde gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularında sabıka kayıtları da ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerden birinin "bilişim sistemlerine girme" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu, bir diğer şüphelinin ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan arandığı belirlendi.

Dijital Verilere, Hesaplara ve Uyuşturucuya El Konuldu

Polisin Kahramanmaraş ve diğer illerdeki adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, sim kart gibi dijital materyalin yanı sıra şebekenin para trafiğini gösteren finansal verilere el konuldu. Öte yandan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.