15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Kahramanmaraş genelinde süren anma etkinlikleri ve demokrasi nöbetleri, sabaha karşı düzenlenen anlamlı bir dini programla birleşti. Kahramanmaraşlı vatandaşlar, vatan uğruna can veren kahramanları yad etmek amacıyla sabah namazı vaktinde camilere akın etti.

Şehit Cengiz Camisi’nde Saf Tutuldu

Anma programları kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şehit Cengiz Camisi, sabaha karşı tarihi günlerinden birini yaşadı. Genç yaşlı çok sayıda vatandaşın yoğun katılım gösterdiği buluşmada, sabah namazı öncesinde ve sonrasında manevi bir hava hakim oldu. Vatandaşlar, o karanlık geceyi canları pahasına aydınlatan 251 demokrasi şehidi ve tüm vatan kahramanları için omuz omuza saf tuttu.

Kur'an-ı Kerim Sesleri Yükseldi

Namaz öncesinde başlayan programda, vatanın birliği, bütünlüğü ve şehitlerin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu. Cami kubbesinde yankılanan tilavet, katılım sağlayan cemaate duygu dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar huşu içinde dualara eşlik etti.

Müftülük Vaizi Nurullah Bozkurt’tan Anlamlı Vaaz

Sabah namazının eda edilmesinin ardından Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü Vaizi Nurullah Bozkurt kürsüye çıktı. Günün anlam ve önemine dair cemaate hitap eden Bozkurt, vaazında milli birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin önemine değindi. 15 Temmuz gecesi gösterilen fedakarlığın önemini anlatan Bozkurt, Türk milletinin iradesine sahip çıkma kararlılığının gelecek nesillere en büyük miras olduğunu vurguladı.

Vaazın ardından tüm cemaatin katılımıyla şehitler için hep bir ağızdan dualar edildi. Gözyaşlarının sel olduğu manevi buluşma, yapılan duaların ardından sona erdi.