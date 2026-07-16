Türkiye, milli iradeyi hedef alan hain darbe girişimine karşı sokaklarda yazılan destanın 10'uncu yılını büyük bir gururla anıyor. Yurt genelinde düzenlenen anma etkinliklerinin Ankara'daki en önemli duraklarından biri de Başkent Millet Bahçesi oldu.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bu anlamlı güne dair hislerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Hiçbir Güç Bu Azmi Gölgeleyemeyecektir"

Etkinlikten derlenen duygu dolu ve coşkulu anların yer aldığı video görüntülerine de paylaşımında yer veren Emine Erdoğan, Türk milletinin o karanlık gecede gösterdiği kahramanca direnişi selamladı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin iradesi, dalgalanan bayrağımız gibi özgür ve yenilmezdir; hiçbir güç bu azmi ve kararlılığı gölgeleyemeyecektir."

"İrade Bizim Zafer Bizim" Ruhuna Büyük İlgi

Ankara'da gerçekleştirilen ve hain kalkışmaya karşı göğsünü siper eden şehitlerin minnetle, gazilerin ise şükranla yad edildiği programa her yaştan binlerce vatandaş katıldı.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün en çok konuşulan paylaşımları arasında yerini aldı. Vatandaşlar, paylaşılan görüntüler eşliğinde birlik, beraberlik ve kararlılık mesajlarını yineledi.