Bu özel parayla, o karanlık geceyi canları pahasına aydınlığa kavuşturan milletin iradesinin daima hatırlanması ve nesiller boyu aktarılması hedefleniyor.
Yeni 5 Liranın Tasarımında Neler Var?
Darphane tarafından basılan hatıra para, günlük hayatta kullandığımız standart çift metalli (bimetal) 5 liralık madeni paranın fiziksel özellikleri korunarak hazırlandı. Paranın ön ve arka yüzündeki detaylar ise şu şekilde tasarlandı:
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Tura Yüzü (Özel Tasarım): Paranın tura bölümünde, bu yıla özel olarak hazırlanan "15 Temmuz 10. Yıl" logosu yer alıyor. Logonun hemen çevresinde ise "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ibaresi şık bir yazı karakteriyle nakşedildi.
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Diğer Yüz (Mevcut Tasarım): Paranın arka yüzünde ise tedavülde bulunan ve üzerinde Atatürk rölyefi ile Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin yer aldığı mevcut 5 TL tasarımı aynen korundu.
Gelecek Nesillere Unutulmaz Bir Nişane
Darphane yetkilileri, hatıra paranın sadece bir ödeme aracı olmanın ötesinde çok büyük bir manevi değer taşıdığını vurguladı. 15 Temmuz gecesi sergilenen o çelikten iradenin her an el üstünde tutulması ve hafızalarda taze kalması amacıyla basılan bu paraların, koleksiyonerler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Özel tasarımlı 5 liralar, bugünden itibaren cüzdanlardaki yerini almaya başlayacak.