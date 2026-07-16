Bu özel parayla, o karanlık geceyi canları pahasına aydınlığa kavuşturan milletin iradesinin daima hatırlanması ve nesiller boyu aktarılması hedefleniyor.

Yeni 5 Liranın Tasarımında Neler Var?

Darphane tarafından basılan hatıra para, günlük hayatta kullandığımız standart çift metalli (bimetal) 5 liralık madeni paranın fiziksel özellikleri korunarak hazırlandı. Paranın ön ve arka yüzündeki detaylar ise şu şekilde tasarlandı:

Tura Yüzü (Özel Tasarım): Paranın tura bölümünde, bu yıla özel olarak hazırlanan "15 Temmuz 10. Yıl" logosu yer alıyor. Logonun hemen çevresinde ise "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ibaresi şık bir yazı karakteriyle nakşedildi.

Diğer Yüz (Mevcut Tasarım): Paranın arka yüzünde ise tedavülde bulunan ve üzerinde Atatürk rölyefi ile Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin yer aldığı mevcut 5 TL tasarımı aynen korundu.

Gelecek Nesillere Unutulmaz Bir Nişane

Darphane yetkilileri, hatıra paranın sadece bir ödeme aracı olmanın ötesinde çok büyük bir manevi değer taşıdığını vurguladı. 15 Temmuz gecesi sergilenen o çelikten iradenin her an el üstünde tutulması ve hafızalarda taze kalması amacıyla basılan bu paraların, koleksiyonerler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Özel tasarımlı 5 liralar, bugünden itibaren cüzdanlardaki yerini almaya başlayacak.