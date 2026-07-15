Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin detaylarını açıkladı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek programlarla, vatan savunmasında canını feda eden şehitlerimiz dualarla anılacak ve milli birlik ruhu yeniden canlandırılacak.

İşte 10. yıl dönümünde camilerde ve meydanlarda gerçekleştirilecek programların detayları:

Gece Yarısı Selalar Okunacak, Minare Işıkları Sönmeyecek

15 Temmuz direnişinin en önemli simgelerinden olan selalar, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında yankılanacak.

Eş Zamanlı Sela: 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye genelindeki tüm camilerde aynı anda sela okunacak.

Işıklar Sabaha Kadar Açık: Sela okunan gece boyunca sabah namazına kadar tüm camilerin minare ışıkları (şerefeler) açık tutulacak.

Camiler Vatandaşlara Açık: Kent meydanlarındaki ve program alanlarına yakın merkezi camiler, gece boyunca ibadet etmek isteyen vatandaşlar için sabaha kadar açık bulundurulacak.

Tüm Camilerde Hatimler ve Mevlid-i Şerif Programları

Şehitlerimizin ruhuna ithafen gün boyunca camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.

Öğle namazı öncesinde il ve ilçe müftülüklerince belirlenen merkez camilerde Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek.

Okunan hatm-i şeriflerin duaları, camilerde ve kent meydanlarında gerçekleştirilecek toplu anma etkinliklerinde hep birlikte yapılacak.

Gençlere 15 Temmuz Ruhu Anlatılacak

Diyanet, milli birlik bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla gençlere ve çocuklara yönelik özel etkinlikler planladı.

Yaz Kur'an Kurslarında Özel Etkinlikler: Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören milyonlarca öğrenciye yönelik "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı bilinçlendirme programları yapılacak.

Sabah Namazı Buluşmaları: Genç katılımının teşvik edileceği özel "sabah namazı buluşması" programları organize edilecek.

Gençlik Merkezleri Faaliyette: Diyanet Gençlik mekanlarında gençlik koordinatörleri eşliğinde söyleşiler ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

Temmuz Ayı Boyunca Vaazlar ve Kabir Ziyaretleri Sürecek

Anma etkinlikleri sadece 15 Temmuz günüyle sınırlı kalmayacak. Temmuz ayı boyunca camilerde gerçekleştirilecek tüm vaaz ve irşat faaliyetlerinde 15 Temmuz ruhu, milli birlik ve beraberlik temaları işlenecek.

Ayrıca il ve ilçe müftülükleri öncülüğünde kurulan heyetler; şehitlikleri, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek yalnız bırakmayacak.