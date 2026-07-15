Edirne Sınırında 10 Yıllık Büyük Operasyon

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında adli işlem bulunan çok sayıda örgüt mensubu, Avrupa'ya ulaşabilmek için Edirne sınırını kullanmaya çalıştı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sayesinde bu girişimlerin önemli bölümü başarısız oldu.

Resmi verilere göre, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 bin 33 FETÖ şüphelisi güvenlik güçlerince yakalandı.

Hudut Hattında Ortak Güvenlik Kalkanı

Sınır güvenliğinde görev yapan 54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, 9. Hudut Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç hareketlerini yakından takip ederek örgüt üyelerinin kaçış planlarını tek tek ortaya çıkardı.

Yapılan operasyonlarda, düzensiz göçmen gruplarına karışarak ya da farklı terör örgütleriyle hareket ederek sınırı geçmeye çalışan çok sayıda FETÖ mensubu yakalandı.

İhraç Edilen Kamu Görevlileri de Yakalandı

Yakalanan şüpheliler arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen;

Askerler

Hakim ve savcılar

Polisler

Öğretmenler

Akademisyenler

Avukatlar

gibi birçok farklı meslek grubundan isimlerin bulunduğu bildirildi.

Örgütün Kritik İsimleri de Sınırda Yakalandı

Yıllar içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yalnızca örgüt üyeleri değil, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı kritik isimler de güvenlik güçlerinin operasyonlarına takıldı.

Darbe girişimi gecesi dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Akıncı Üssü'ne götürülmesi olayında yer aldığı belirlenen Halil Kumcu, sınırdan kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Daha sonra görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kapatılan Nokta Dergisi'nin yöneticilerinden Murat Çapan, örgütün yurt dışı yapılanmasında görev aldığı belirtilen Yunus Yaman ve FETÖMETRE ile deşifre edilen eski albay Mahmut Erel de sınır operasyonlarında yakalanan isimler arasında yer aldı.

Diğer Terör Örgütleriyle Birlikte Kaçmaya Çalıştılar

Güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturmalarda bazı FETÖ üyelerinin sınır geçişlerinde farklı terör örgütlerinin mensuplarıyla aynı organizasyon içerisinde hareket ettiği de belirlendi.

Operasyonlarda, MLKP ve PKK bağlantılı kişilerle birlikte hareket eden bazı FETÖ şüphelileri de gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.

Kaçış Planları Yazışmalarda Ortaya Çıktı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda örgütün yasa dışı geçiş organizasyonlarına ilişkin önemli dijital delillere ulaşıldı.

WhatsApp yazışmalarında Meriç Nehri'nin su seviyesine göre geçiş planlarının yapıldığı, bot temin edildiği, sınırı geçen kişilerin Yunanistan'daki süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi toplandığı ve yeni kaçış organizasyonlarının planlandığı tespit edildi.

Bu yazışmalar, örgütün sınır hattındaki faaliyetlerini organize şekilde sürdürmeye çalıştığını ortaya koydu.

Öğrenci Yapılanmasına Operasyon

2025 yılı sonunda Edirne merkezli yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, döviz, Türk lirası, altın ve örgütle bağlantılı yayınlar ele geçirilirken, örgütün aktif yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen 6 kişi tutuklandı.

Sınırdan Kaçış Girişimleri Devam Ediyor

Son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar da örgüt üyelerinin yurt dışına kaçma girişimlerinin sürdüğünü gösteriyor.

Mayıs ayında Keşan'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen dört eski hakim yakalanarak tutuklandı.

Haziran ayında ise sınır hattında yasa dışı geçiş hazırlığında bulunan, aralarında eski ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, asker ve öğretmenlerin de bulunduğu altı şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sınır Güvenliği Kesintisiz Devam Ediyor

Yetkililer, Edirne sınır hattında yasa dışı geçişlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtirken, terör örgütlerinin kaçış güzergâhlarını kullanma girişimlerine karşı güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulanmaya devam ettiğini vurguluyor.

Güvenlik birimleri, hem düzensiz göç hem de terör örgütlerinin sınır hareketliliğini yakından izleyerek olası kaçış girişimlerini anında engellemeyi sürdürüyor.