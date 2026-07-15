Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), şehit yakınları ve gazilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Geliştirilen yerli ve milli KDM-ORG platformu sayesinde, sivil havacılık sektörünün kapıları şehit yakınları ve gaziler için sonuna kadar açılıyor.

750’den Fazla Eğitim Tek Bir Dijital Çatı Altında

Sivil havacılık sektöründe eğitim ve yetkinlik süreçlerini tamamen dijitalleştirdiklerini belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, platformun havacılık standartlarını üst seviyeye taşıdığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hayata geçirilen KDM-ORG platformu; Türk sivil havacılığındaki eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital, standart ve veriye dayalı modern bir yapıyla yürütüyor. Halihazırda sistemde 750’den fazla teorik eğitim yer alıyor." Organize Suç Örgütlerine Dev Darbe: Bakan Akın Gürlek Detayları Açıkladı! İçeriği Görüntüle

"Kariyer Yolculuklarını Destekliyoruz"

Eğitimlerin tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu sayede sivil havacılık gibi prestijli bir sektörde istihdamın ve kariyer fırsatlarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "KDM-ORG platformunda yer alan teorik eğitimlerin tamamı, şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve gazilerimize tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Bu anlamlı uygulamayla hem eğitimlere erişimi kolaylaştırıyor hem de havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına ulaşmalarına güçlü bir destek sunuyoruz."

KDM-ORG Platformu Nedir?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG; sivil havacılık alanındaki eğitim süreçlerini tek bir merkezden yöneten, standartları dünya genelindeki havacılık kurallarına uygun olarak dijitalleştiren yenilikçi bir eğitim ve sınav platformudur.