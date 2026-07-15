Kars harakani Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşehrimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serap Eylem Yener tarafından uygulanan yöntem sayesinde, tüplerini bağlattıktan sonra yeniden çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın yapılan ameliyat sonrası yeniden hamile kaldı.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Serap Eylem Yener, yöntemin umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Babam Doç. Dr. Adnan Yener'in geliştirdiği ve tıp literatürüne 'Yener Tekniği' olarak giren bu yöntemle başarı oranı yüzde 75-80'lere kadar çıkıyor. Daha önce Kahramanmaraş'ta başarıyla uygulanan bu ameliyatı şimdi Kars'ta gerçekleştirdik ve hastamızın gebelik haberini aldık. Bu bizim için de son derece sevindirici."

Hamile olduğunu öğrenen hasta ise yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Çok doktora gittim, birçok il dolaştım. Bana bu ameliyatın olmayacağını, dış gebelik riski bulunduğunu söylediler. Eylem Hocam bana güvendi, ameliyatı yaptı. Çok şükür bugün hamileyim. Bana yeniden anne olma umudunu yaşattığı için kendisine minnettarım. Benim gibi tüplerini bağlatıp yeniden çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu yöntemi araştırmalarını tavsiye ediyorum."