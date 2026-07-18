Yaz aylarında deniz ve havuz sezonunun başlamasıyla birlikte dış kulak yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Maraş Life Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Levent Öztürk, özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde bu enfeksiyonların daha sık görüldüğünü söyledi.

Dış kulak yolu enfeksiyonlarının şiddetli kulak ağrısı, kulakta akıntı ve işitme kaybına varan şikâyetlerle kendini gösterdiğini belirten Öztürk, daha önce benzer rahatsızlık yaşayan kişilerin tatile çıkmadan önce mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olmalarını tavsiye etti.

Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra kulakların sert cisimlerle ya da kulak çubuklarıyla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, kulak içine giren suyun temiz bir pamuk parçasıyla nazikçe alınmasının yeterli olacağını ifade etti. Ayrıca kulakta ağrı, akıntı veya işitme kaybı gibi şikâyetlerin başlaması halinde vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti.