Genel kurulda derneğin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler ve faaliyet planı ele alındı. Gündem kapsamında yapılan seçimlerin ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, hazirunun oylarıyla yeni dönem için göreve seçildi.

Toplantıda ayrıca sosyal, kültürel, eğitim ve dayanışma alanlarında yürütülecek çalışmalar görüşülerek karara bağlandı. Genç Kahramanmaraşlıların birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik projelerin yanı sıra gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Program kapsamında, önceki dönemlerde yönetimde görev alarak derneğe katkı sunan isimlere yeni yönetim tarafından plaket takdim edildi.

Yaklaşık 10 yıldır Ankara merkezli faaliyetlerini sürdüren Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, sosyal sorumluluk, eğitim, kültür, dayanışma ve gönüllülük alanlarında çalışmalarını sürdürürken, yeni dönemde de hemşehrilik bağlarını güçlendirmeye yönelik projelerine devam edeceğini bildirdi.

Başkan -Mustafa Seyithanoğlu

Başkan vekili -Mehmet Melih Bekler

Başkan Yardımcısı- Burak Pehlivan

Başkan Yardımcısı - Murat Pehlivanoğlu

Genel Sekreter - Tuğçe Babuçcu

Genel Sayman - Ülkühan Cihangir Asıltürk

Yönetim Kurulu Üyesi - Zühal Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi - Gülçin Sağır

Yönetim Kurulu Üyesi - Tolga Çayırcı

Yönetim Kurulu Üyesi - Cemal Fatih Paksoy

Yönetim Kurulu Üyesi - Betül Akça

YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTESİ

* Akif Göktürk

* Ahmet Gevri

* Adem Antürk

* Aziz Aksu

* Fahri Can Kasımoğlu

* Nail Bakıclı

* Ertuğrul Kazancı

Denetleme Kurulu Başkanı

Ahmet Dut

Denetleme Kurulu Üyesi

Ali Erdoğan

Denetleme Kurulu Üyesi

Bahadır Paksoy

DENETLEME KURULU YEDEK LİSTESİ

* Tarık Kıraç

* Ferhat Karslı

* Mevlüt Döndüoğlu