Genel kurulda derneğin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler ve faaliyet planı ele alındı. Gündem kapsamında yapılan seçimlerin ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, hazirunun oylarıyla yeni dönem için göreve seçildi.
Toplantıda ayrıca sosyal, kültürel, eğitim ve dayanışma alanlarında yürütülecek çalışmalar görüşülerek karara bağlandı. Genç Kahramanmaraşlıların birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik projelerin yanı sıra gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Program kapsamında, önceki dönemlerde yönetimde görev alarak derneğe katkı sunan isimlere yeni yönetim tarafından plaket takdim edildi.
Yaklaşık 10 yıldır Ankara merkezli faaliyetlerini sürdüren Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, sosyal sorumluluk, eğitim, kültür, dayanışma ve gönüllülük alanlarında çalışmalarını sürdürürken, yeni dönemde de hemşehrilik bağlarını güçlendirmeye yönelik projelerine devam edeceğini bildirdi.
Başkan -Mustafa Seyithanoğlu
Başkan vekili -Mehmet Melih Bekler
Başkan Yardımcısı- Burak Pehlivan
Başkan Yardımcısı - Murat Pehlivanoğlu
Genel Sekreter - Tuğçe Babuçcu
Genel Sayman - Ülkühan Cihangir Asıltürk
Yönetim Kurulu Üyesi - Zühal Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi - Gülçin Sağır
Yönetim Kurulu Üyesi - Tolga Çayırcı
Yönetim Kurulu Üyesi - Cemal Fatih Paksoy
Yönetim Kurulu Üyesi - Betül Akça
YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTESİ
* Akif Göktürk
* Ahmet Gevri
* Adem Antürk
* Aziz Aksu
* Fahri Can Kasımoğlu
* Nail Bakıclı
* Ertuğrul Kazancı
Denetleme Kurulu Başkanı
Ahmet Dut
Denetleme Kurulu Üyesi
Ali Erdoğan
Denetleme Kurulu Üyesi
Bahadır Paksoy
DENETLEME KURULU YEDEK LİSTESİ
* Tarık Kıraç
* Ferhat Karslı
* Mevlüt Döndüoğlu