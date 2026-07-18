6 Şubat depremlerinin ardından küllerinden doğan Kahramanmaraş, altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra dev çevre projeleriyle de geleceğe damga vuruyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını doğru kullanan yenilikçi belediyecilik vizyonu kapsamında kentin en büyük çevre yatırımı olan Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali’ni (GES) düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açtı.

Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi sınırlarında, tam 100 bin metrekarelik dev bir sahada yükselen ve yaklaşık 200 Milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen tesis, 6 megavatlık kurulu gücüyle Büyükşehir Belediyesi'nin toplam enerji sarfiyatının tam %60'ını tek başına karşılayacak.

Dev Açılışa Uluslararası Katılım

Yerel yönetimler bazında Kahramanmaraş tarihinin en büyük güneş enerjisi yatırımı olan projenin açılış törenine adeta protokol akını yaşandı.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Mohammad Alshabo, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda Kahramanmaraşlı vatandaş katıldı.

Kuveyt Fonu Temsilcisi Sabah: “Bu Sürdürülebilir Bir Kalkınma Modelidir”

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu adına açılışta söz alan Ahmad B. Al-Sabah, tesisin teknik bir altyapı projesinden çok daha büyük bir anlama sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu tesis; insani hedefleri, çevre yönetimini ve etkili kurumsal iş birliğini bir araya getiren sürdürülebilir kalkınmanın somut bir modelidir. Kuveyt Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü ve seçkin ilişkilerin, iki dost ülkenin halkları için sürdürülebilir büyüme ve refahı teşvik edecek kalkınma ortaklığının kalıcı bir yansımasıdır."

Fırat Görgel: "Seçim Sözümüzü Tutmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz"

Törende coşkulu bir kalabalığa hitap eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projenin seçim döneminde Kahramanmaraşlılara verilen en büyük sözlerden biri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bugün şehrimiz adına stratejik bir değer taşıyan Kahramanmaraş Güneş Enerji Santralimizi hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız, ilerleyen süreçte Büyükşehir Belediyemizin tüm enerji sarfiyatını yenilenebilir kaynaklardan sağlamaktır. Bu proje aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Sıfır Emisyon’ vizyonuna deprem bölgesinden verilmiş en güçlü yanıttır. Biz depremin yaralarını sararken yalnızca konut ve yolla sınırlı kalmıyor; yenilikçi yatırımlarla Kahramanmaraş'ı yarınlara çok daha güçlü hazırlıyoruz."

Bakan Vahit Kirişci: “Yenilenebilir Enerjide Avrupa’ya Örnek Konumdayız”

Törende konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Türkiye’nin AK Parti hükümetleri döneminde yenilenebilir enerji alanında çağ atladığının altını çizdi. Kirişci, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Avrupa'da yenilenebilir enerjiyi en etkin kullanan örnek ülkeler statüsündedir. Bizim inancımızda akarsu kenarında bile israf etmemek vardır. Çevreye duyarlı bu tesis elimizi daha da güçlendirecektir. Kuveyt Arap Fonu’nun bu desteği, iki kardeş ülkenin birbirinin acısını paylaşmasının, kenetlenmesinin en büyük sembolüdür" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek dev tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri 100 bin metrekarelik dev sahayı gezerek 6 megavatlık tesisin çalışma mekanizması hakkında teknik ekipten bilgi aldı.