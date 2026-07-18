Bu kapsamda Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Mohammad Alshabo, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu heyeti, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı açılış töreni düzenlendi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal desteğiyle toplam 200 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesisin, Karabıyıklı Mahallesi sınırları içerisinde 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulduğunu ifade etti.

Ayrıca Başkan Görgel konuşmasında kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek yapılan bütün projelerin kahraman şehrin geleceğini düşünerek hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Görgel, “Bugün şehrimiz adına önemli bir yatırımın daha tamamlanmasının mutluluğunu yaşıyor, Kahramanmaraş Güneş Enerji Santralimizi hizmete alıyoruz. Bulunduğumuz Pazarcık Karabıyıklı’da 100 bin metrekarelik alanda 6 megavat kurulu güce sahip bu tesis, yerel yönetimler tarafından şehrimizde hayata geçirilen en büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşımaktadır. Bu yatırım, belediyemizin enerji ihtiyacının %60’ını karşılamasının yanında, kaynaklarını doğru kullanan, geleceği bugünden planlayan bir belediyecilik anlayışının da eseri olmaktadır. İnşallah amacımız, Büyükşehir Belediyemizin tüm enerji sarfiyatını enerji santralleri yoluyla sağlamaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte çalışmalarımızın tamamı bu yönde olacaktır. Yaklaşık 200 Milyon TL’lik bu yatırımımızın Kahramanmaraş’ımıza uzun yıllar hizmet edecek stratejik bir değer olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Fırat Görgel konuşmasının devamında, “Bu proje Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Sıfır Emisyon’ vizyonuna deprem bölgesinden önemli bir katkı sunmaktadır. Biz 6 Şubat depremleriyle yıkılan şehrimizde; konut ve iş yeri, altyapı ve yol yatırımlarıyla sadece süreci sınırlandırmıyor; yenilenebilir enerji yatırımları, çevre projeleri, sosyal ve kültürel çalışma alanlarıyla da yenilikçi bir duruş ortaya koyuyoruz. Kahramanmaraş’ımızda bugün hayata geçirilen çalışmalarla, birbirini tamamladığımız yatırımlarla geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz” cümlelerini kaydetti.

Başkan Görgel, “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bizim vizyonumuz; katılımcı ve yenilikçi yönetim ile dayanıklı ve dirençli, ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üreten, paylaşan, yaşayan ve eşsiz mirasına sahip çıkan bir Kahramanmaraş inşa etmek. Bunun için bu projeleri hayata geçiriyor, gençlik ve spor yatırımları yapıyor, kültür çalışmaları gerçekleştiriyor, sosyal yatırımları artırıyor ve çevreyi önceliyoruz. Bir yandan yaşadığımız afetin getirdiği temel meselelerle ilgileniyoruz. Barınma diyoruz, sağlık tesisleri diyoruz, okullar diyoruz, altyapı diyoruz, yol diyoruz. Hamdolsun bu işler de bir yandan ilerlerken, diğer yandan da belediyecilik ve yerel yönetimler hizmetlerinde aksatmadan devam ettiriyoruz” dedi.

Başkan Fırat Görgel, “Yıkıntı atıklarının dönüşümünü sağlayan ilk şehiriz. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezini şu anda inşa ediyoruz. Yeni stadyumumuz yılbaşında inşallah bitiyor. Çocuklarımız için spor vadisi ve halı sahalar gibi spor yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Yine Türkiye’nin ilk sertifikalı karbon yutak alanını da çok yakında açmış olacağız. Tarihi yapılarımızı bir bir restore etmeye başladık. Kalemiz inşallah bu yıl eylül ayında tamamlanıyor. Yine şehrimizin tarihi adasını, Kanlıdere bölgesinde ihya edecek kentsel tasarım projemizi hazırladık, yakında da inşallah onu da paylaşmış olacağız. Hemşehrilerimiz için sosyal desteklerimizi artırıyoruz. Ülkemizin sayılı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden birini açtık. Ulaşım filomuza elektrikli araçları ve daha birçok aracı bu dönem içerisinde dahil ettik. Vatandaşlarımız için sosyal tesislerimizi ve gençlerimiz için kütüphanelerimizi de şu anda artırıyoruz. Tüm bu çalışmaları, depremin getirdiği zorunlu işlerle beraber, çok değerli bakanımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız ve çalışma arkadaşlarımızla yoğun bir gayret göstererek hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Görgel, “Biz memleketimiz daha da güzelleşsin, Kahramanmaraş altyapısını 100 yıl konuşmasın, yolların konforu en üst standarda çıksın, hemşehrilerimiz güven ve huzur içerisinde olsun, gençlerimiz sporla, kütüphanelerle hemhal olsun, çocuklarımız, torunlarımız güvenle geleceğe bakan bir şehirde yaşasın istiyoruz. Bu minvalde hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri de hamdolsun bir bir yerine getiriyoruz. Bu çalışma da seçimlerde hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Rabbime şükürler olsun bunun da bugün açılışını yapmaktayız” dedi.

Kahramanmaraş’ta enerji yatırımlarının artarak süreceğini vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize de bir teşekkür etmek istiyorum. Bize en büyük destek ve gücü hemşehrilerimiz veriyor. Vatandaşlarımızın bizlere inancı, azmimizi daha da artırıyor; hepsinden Allah razı olsun. Şehrimizin yarınlarına değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada yatırımlarımız inşallah sürüyor. İlave kapasite için çalışıyoruz şu anda. Bir yandan da şehrin genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarımızın sayılarını artırıyoruz. Hepsi şehrimizin geleceği, enerji verimliliği açısından da gerçekten önemli gelişmeler. Tabii bu tesiste emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir gayretle, kısa bir zaman içerisinde bu tesisi devreye aldılar. Yüklenici firmamıza çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkür, projeye finansman desteği sağlayan Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’na çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü dostluk ve güçlü iş birliğinin nişanesi olacak bu proje, iki kardeş ülkenin ortak geleceğe duyduğu güvenin de kalıcı bir sembolüdür. Kahramanmaraş Güneş Enerji Santralimiz şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.