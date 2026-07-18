Genel kurula, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Mağsum Usta, Geçmiş Dönem Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, MÜSİAD Kahramanmaraş Başkanı Şerafettin Özcan'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, Genç MÜSİAD üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Genel kurulda yapılan konuşmalarda, genç girişimcilerin desteklenmesi, üretim ve istihdamın artırılması, teknoloji odaklı yatırımların teşvik edilmesi ve Kahramanmaraş'ın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yeni dönemde Genç MÜSİAD Kahramanmaraş'ın; ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yürütmesi, dijital dönüşümü hızlandırması, yapay zekâ ve teknoloji odaklı projeler geliştirmesi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmesi ve gençlere yeni fırsatlar sunması hedefleniyor.

Genel kurulun sonunda yapılan açıklamada, üstlenilen görevin Kahramanmaraş'a, iş dünyasına ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunulurken, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi. Yeni yönetim, birlik ve beraberlik içerisinde üretmeye, büyümeye ve Kahramanmaraş'ın kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.