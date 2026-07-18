Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte artan hava sıcaklıkları, vatandaşları serinlemek için klimalara yöneltiyor. Ancak uzmanlar, klimaların uzun süre kullanılmadan önce mutlaka bakımının yaptırılması gerektiğini belirterek, düzenli bakımın hem sağlık hem de enerji tasarrufu açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Klima servis yetkilisi Metin Tekdöş, klimaların sürekli hava sirkülasyonu sağladığı için zamanla kirlenerek filtrelerinde toz, polen ve bakterilerin biriktiğini söyledi. Düzenli bakım yapılmayan cihazların insan sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Tekdöş, "Klimalar düzenli olarak kirleniyor ve filtrelerinde havadaki tozlar ile bakteriler birikiyor. Bu nedenle belirli aralıklarla temizlenmesi ve bakımının yapılması gerekiyor. Temizlenmeyen klimalar özellikle astım, bronşit ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabiliyor." dedi.

Periyodik bakımın cihazın performansını da artırdığını vurgulayan Tekdöş, bakımı yapılan klimaların daha verimli çalıştığını, daha az elektrik tükettiğini ve kötü koku oluşumunu önlediğini belirtti. Düzenli bakım sayesinde cihazın kullanım ömrünün uzadığını ifade eden Tekdöş, vatandaşların bu konuda ihmalci davranmaması gerektiğini söyledi.

Klimaların doğru sıcaklıkta kullanılmasının da enerji tasarrufu açısından önemli olduğuna dikkat çeken Tekdöş, ideal kullanım sıcaklığının 24 derece olduğunu belirtti. Bu ayarın hem ortam konforunu sağladığını hem de gereksiz enerji tüketiminin önüne geçtiğini dile getirdi.

Uzmanlar ayrıca, özellikle yaz aylarında klima filtrelerinin 15 günde bir çıkarılarak temizlenmesini öneriyor. Yaz boyunca klimaların güvenli, sağlıklı ve ekonomik şekilde kullanılabilmesi için periyodik bakımın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.