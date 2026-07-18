Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, Pazarcık ilçesi Narlı Gişeleri’ni geçtikten sonra Gaziantep istikameti 3. kilometrede bir tırda sıkışmalı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

İddiaya göre, seyir halindeki tır önünde ilerleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü araç içerisinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD’dan 6 personel ve 1 araç, Jandarma Komutanlığı’ndan 8 personel ve 3 araç ile sağlık ekiplerinden 6 personel ve 2 ambulans sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sedye ile sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.