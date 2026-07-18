Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte turizm bölgelerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret Bakanlığı en sert yanıtı Bodrum’dan verdi. Vatandaşların CİMER ve sosyal medya platformları üzerinden lüks mekanlardaki fiyat politikalarına yönelik yaptığı yoğun şikayetleri ihbar kabul eden bakanlık ekipleri, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Yalıkavak Marina’da denetim gerçekleştirdi.

Yapılan ani baskında, işletmede satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat etiketleri ve tarife uygulamaları mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda mevzuata açıkça aykırılık tespit edilen ünlü işletme hakkında derhal idari işlem başlatıldı.

Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda!

Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, şikayete konu olan dondurma fiyatlamasının ve işletmenin uyguladığı fahiş politikanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna resmi olarak iletildiği belirtildi. Kurulun yapacağı incelemenin ardından işletmeye rekor düzeyde para cezası uygulanabileceği öğrenildi.

81 İlde Turizm Bölgelerine Yakın Takip

Yaz aylarında tüketici hareketliliğinin tavan yaptığı tatil beldeleri başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." Mardin'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi İçeriği Görüntüle

Bodrum'daki bu hamle, özellikle tatil bölgelerinde fahiş fiyatlarla karşılaşan tüketiciler arasında büyük memnuniyet yaratırken, bakanlığın lüks marinalar dahil hiçbir işletmeye ayrıcalık tanımayacağı mesajı net bir şekilde verilmiş oldu.