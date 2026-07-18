Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından, çeyrek asrı aşan geçmişiyle bir marka olan 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı’nın görkemli açılışına katıldı.

Geçen yıl yaşanan feci zirai don olayının ardından bu yıl bereketli bir hasat dönemine girildiğini belirten Bakan Yumaklı, Malatya’nın tarımsal üretimde elde edeceği yeni gücü tüm dünyaya ilan etti.

"Dünya Kayısı Üretiminin Kalbi Malatya’da Atıyor"

Açılış kürsüsünde Malatyalı üreticilere seslenen Bakan İbrahim Yumaklı, kayısının sadece bir meyve değil, Türkiye için stratejik bir prestij ürünü olduğunu vurguladı. Yumaklı, çarpıcı rakamlar paylaştığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya deyince akla ilk olarak kayısı geliyor. Türkiye, küresel kayısı üretiminde yüzde 28'lik devasa bir payla dünyada 1. sırada yer alıyor. En gurur verici olanı ise, ülkemizdeki bu üretimin tam yüzde 54'ünü Malatya tek başına sırtlıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından devlet ve millet el ele vererek bu güzel şehrin yaralarını sardı. Geçen yıl zirai don nedeniyle bu şehrin alametifarikası olan ürün neredeyse hiç yoktu; ancak bu sene yeniden bereketli bir hasatla üretimimize ve ihracat gücümüze hep beraber kavuşacağız."

Gıda Arzı Artık Bir "Milli Güvenlik" Meselesi!

Dünyada yaşanan iklim krizleri ve jeopolitik gerilimler sebebiyle tarımsal üretimin öneminin katlandığını belirten Bakan Yumaklı, gıda arz güvenliğinin artık ülkeler için bir milli güvenlik konusu haline geldiğinin altını çizdi. Verimliliği artırmak adına 2024 yılında başlatılan tarımsal üretim planlaması ve teknoloji hamleleriyle, şehirlerin üretim altyapısını baştan aşağı güçlendirdiklerini ifade etti.

Malatya Tarımına 75 Milyar Liralık Devasa Yatırım

Bakan Yumaklı, son 24 yılda Malatya'ya tarım, ormancılık ve su alanlarında toplam 75 milyar liralık dev bir yatırım ve destek sağlandığının müjdesini verdi. Kent genelinde 117 sulama tesisinin hizmete alınmasıyla birlikte 404 bin dekarlık tarım arazisinin suya kavuştuğunu belirten Bakan, bu projelerin Malatya ekonomisine her yıl net 7 milyar liralık devasa bir katkı sağladığını açıkladı.

Çekirdek Çıkarma Makinesi Üretime Hız Katacak

Malatya'nın kayısı başta olmak üzere tam 53 coğrafi işaretli ürüne sahip zengin bir şehir olduğunu hatırlatan Yumaklı, Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün AR-GE çalışmalarına dikkat çekti. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen yeni nesil kayısı çekirdeği çıkarma makinesinin de müjdesini veren Bakan, bu teknolojinin iş gücünde ve üretim hızında maksimum verimlilik sağlayacağını belirtti.

Türkiye’yi Avrupa’nın Zirvesine Malatyalı Çiftçi Taşıdı

Son 24 yılda Malatya’daki bitkisel üretimin yüzde 120, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 75, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 55, kanatlı hayvan varlığının 24 kat ve su ürünleri üretiminin ise tam 9 kat yükseldiğini belirten Bakan Yumaklı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradaysa bunda hiç şüphesiz Malatyalı üreticilerimizin, çiftçilerimizin emeği ve alın teri var. Her birine şükranlarımı sunuyorum."

Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Malatya milletvekillerinin de selamlama konuşması yaptığı tarihi program, Bakan Yumaklı ve protokol üyelerinin dev fuar alanını gezerek üreticilerle buluşmasıyla son buldu.