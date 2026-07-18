Olay, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakil aracından indiği sırada kimliği belirlenen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Eker ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.