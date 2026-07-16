Türkiye’nin en büyük sivil toplum ve yardım ağlarından biri olan Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada çok konuşulacak bir son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında dernek kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savunmaların ardından kararını açıkladı: Haluk Levent ile birlikte 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şok Eden MASAK Raporu: Bağış Paraları Bahse mi Gitti?

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı detaylı çalışma ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, soruşturmanın seyrini değiştiren skandalları ortaya çıkardı. Yapılan teknik, fiziki takip ve hesap incelemelerinde şu çarpıcı bulgulara ulaşıldı:

Mali Profil Uyuşmazlığı: Şüphelilerin kişisel banka hesaplarında, kendi gelirleriyle uyuşmayacak derecede milyonlarca liralık yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi.

Şans Oyunları ve Bahis İddiası: Dernekle bağlantılı şüphelilerin, hesaplarına aktarılan yüksek meblağlardaki paraları şans oyunları ve yasa dışı bahis platformlarına transfer ederek buralarda kaybettikleri belirlendi.

Zincirleme Tapu Devirleri: Şüphelilerin kısa süre içerisinde aralarında çok sayıda gayrimenkul ve tapu devir işlemi gerçekleştirerek parayı aklamaya çalıştıkları iddia edildi.

Yurt Dışı Yardımları Bildirilmedi: MASAK raporunda ayrıca, dernek adına yurt dışından toplanan yardımların yasal mercilere bildirilmediği detayı yer aldı.

Tutuklanan İsimlerin Tam Listesi Açıklandı

Mahkeme heyeti, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. İşte tutuklanan o isimler:

Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.

Operasyon Genişliyor: Jandarma da Devrede

Öte yandan soruşturma sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Toplanan milyonlarca liralık deprem ve insani yardım bağışının akıbetine yönelik yürütülen bu dev soruşturmada yeni tutuklamaların gelebileceği belirtiliyor. Soruşturma derinleşerek devam ediyor.