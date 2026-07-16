Amasya güne feci bir kaza haberiyle uyandı. İstanbul'dan hareket ederek Ordu istikametine doğru giden, sürücüsü E.V. olan çift katlı yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesi sınırlarında kaza yaptı. Sabah saatlerinde Sarıköy mevkisinde yaşanan kazada, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dev yolcu otobüsü yan yattı.

Kaza haberinin alınmasının ardından bölgede adeta zamanla yarış başladı.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kazanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Amasya, Merzifon ve çevre ilçelerden çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, sağlık ekipleri ise ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralılar Çevre Hastanelere Sevk Edildi

Feci kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hızla koordineli bir şekilde çevre ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına taşındı. Yaralıların tedavilerine; Merzifon, Amasya Merkez, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki devlet hastanelerinde başlandı.

Vali Önder Bakan'dan Kritik Açıklama: "İki Hastamızın Hayati Tehlikesi Var"

Kazanın hemen ardından koordinasyon çalışmalarını yakından takip eden Amasya Valisi Önder Bakan, olaya ilişkin önemli detaylar paylaştı. Otobüste sürücü ve muavinler dahil olmak üzere toplam 80 kişinin (75 yolcu, 5 mürettebat) bulunduğunu belirten Vali Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük bir kaza atlattık, hepimize büyük geçmiş olsun. Kazada maalesef 46 vatandaşımız yaralandı. Bu yaralılarımızdan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor ve tedavileri titizlikle sürüyor. Yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı da yakın civardaki hastanelerimize sevk edildi. Tüm ekiplerimiz çok kısa bir sürede koordineli şekilde hareket ederek yaralılarımızı hastanelere ulaştırdı. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kazanın ardından Merzifon-Samsun karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.