İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmada çok kritik bir eşik aşıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmesi ise savcılığın talebi üzerine mahkemenin verdiği el koyma kararı oldu. Ahbap Derneği'nin ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin taşınır, taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

12 Şüpheli Savcılığa İfade Verdi

Jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 12 zanlı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadelerin tamamlanmasının ardından savcılık, şüphelileri adli kontrol ve tutuklama talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin Hukuki Durumu ve İsim Listesi

Sevk Edilen Şüpheliler Savcılığın Talebi Durumu Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse, Mert Ulu TUTUKLAMA Hakimlik sorguları devam ediyor. Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı, Sedat Konca ADLİ KONTROL Serbest bırakılma ve adli kontrol talebiyle sevk edildiler.

5 Şüphelinin Jandarmadaki Sorgusu Sürüyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların tamamı henüz adliyeye sevk edilmiş değil. Edinilen bilgilere göre, gözaltında bulunan 5 şüphelinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgu ve ifade işlemleri halen devam ediyor. Bu şüphelilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.