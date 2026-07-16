Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Şehrin yönetimine ilişkin önemli kararların ele alındığı toplantıda, toplam 28 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem kapsamında ilçe belediyelerinin ek bütçe talepleri, cephe yenileme projeleri, yeni araç alımları ve imar plan teklifleri başta olmak üzere birçok konu meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Toplantıda, ilçe belediyelerinin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik ek bütçe talepleri ele alınırken, kent estetiğine katkı sağlaması hedeflenen cephe yenileme projeleri de ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere planlanan yeni araç alımlarına ilişkin teklifler de görüşülerek karara bağlandı.

Kentleşme çalışmalarının planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan imar plan teklifleri de meclis gündeminin önemli başlıkları arasında yer aldı. İlgili komisyon raporları doğrultusunda görüşülen maddeler, meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından oylamaya sunuldu.

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan kararlarla birlikte şehir genelinde sürdürülen yatırım ve hizmetlerin daha etkin şekilde devam ettirilmesi hedeflenirken, toplantı gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi.